Napoli: elongazione per Politano, lesione per Lobotka

14-02-2022 12:20

Non arrivano ottime notizie in casa Napoli per quanto riguarda il prossimi impegno dei biancoazzurri in Europa League.

Per Barcellona infatti, dove il Napoli affronterà i blaugrana nei sedicesimi di finale, non partiranno ne Politano ne Lobotka, usciti acciaccati dall’ultimo match pareggiato al Maradona 1-1 contro l’Inter, sabato pomeriggio. Ecco il report del Napoli:

“Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo”.

