08-11-2022

Un Napoli che fa un po’ di fatica contro un coriaceo Empoli ma poi la sblocca, ed un rigore che sta facendo discutere: questa la sintesi estrema del match del turno infrasettimanale in cui la capolista ha incrociato la tenzone contro la sua (ex) bestia nera, la formazione toscana che lo stesso Spalletti (premiato come allenatore del mese ad inizio partita) ha allenato negli anni Novanta e che nei tre precedenti incontri in campionato è sempre uscita vincitrice contro i partenopei.

Non questa volta, maledizione rotta e decima vittoria di fila in campionato, ma come abbiamo detto che fatica: nel 2-0 al Maradona il risultato si è sbloccato grazie al calcio di rigore segnato da Lozano, ma fino a quel momento la partita che è stata una estenuante ricerca da parte del Napoli di fare breccia nella quasi inespugnabile difesa dell’Empoli. E la cosa ha fatto spazientire i tifosi sui social, mentre lo sblocco del risultato ha fatto sollevare invece i detrattori della squadra di Spalletti.

Primo tempo: inscalfibile Empoli, i tifosi del Napoli frustrati

A far discutere nelle fasi iniziali del primo tempo il comportamento dell’arbitro Luca Pairetto, reo secondo i tifosi partenopei di non aver ammonito Bandinelli dopo lo scontro con Di Lorenzo (“Gomitata di Bandinelli a palla lontana. Pairetto si tiene in tasca un giallo sacrosanto”, twitta Ste); il fischietto rimedierà al 15′ per l’intervento del giocatore dell’Empoli ai danni di Politano, e nel frattempo è finito nel mirino dei tifosi per il suo fare un po’ troppo arrembante: “Ma Bandinelli sta usando solo le mani sui calciatori del Napoli”, fa notare polemicamente G_Riccio, ed Opinione Partenopea rilancia: “Licenza di picchiare. Vale per tutti gli avversari del Napoli”.

L’Empoli nel frattempo si chiude e blinda la propria difesa in una partita basata sull’arroccamento più che sull’attacco a testa bassa: “L’Empoli vorrebbe davvero fare tutta la partita così?”, si chiede tra il serio ed il faceto Amelio. Ma Lkorp rende merito ai toscani: “La cosa migliore che sta facendo l’Empoli stasera è chiudere le corsie di sorpasso, stanno facendo un ottimo lavoro nel coprire adeguatamente il campo. Una difesa a zona contro la quale il Napoli fatica spesso, proprio come stasera”. Non a caso i partenopei, pur vantando un maggiore possesso palla in questa fase, non riescono a trovare la conclusione vincente in porta.

Qualche tifoso si spazientisce, come Rosario_Marko, che twitta: “Capisco la pazienza! Ma un tiro in porta, un cross lo facciamo? Sempre questi passaggini a 35 metri dalla porta…”. Oppure Manu, che sbotta: “Questa partita non la sblocchi manco se giochi per 4 ore. A netto di qualche episodio a favore”. Ed Antonio Damiano chiosa con la sua personale analisi: “Male, non stiamo giocando bene. L’Empoli viene a chiudersi, ma noi non troviamo spazi, siamo lenti e prevedibili. Bisogna fare molto di più”.

Secondo tempo: continua l’arroccamento, i tifosi pungono Spalletti

“Mi aspetto qualcosa subito, ad inizio ripresa. Il dribbling di Lozano o le accelerazioni di Zielinski. Il tempo c’è, ma sono fondamentali i primi minuti. Non vorrei arrivare al doppio centravanti, con Simeone per un finale arrembante”, twitta ad inizio secondo tempo Enzo Fenza. Ed in effetti il Napoli prova a forzare i ritmi e ad aprirsi uno squarcio decisivo nel fortino dell’Empoli, ma i toscani proseguono nella difesa ad oltranza. “San Gennaro sposta questo autobus”, sbotta Monica.

E mentre Pairetto torno ad essere criticato per il giallo a Østigård, iniziano ad intravedersi i primi segnali di insofferenza dei tifosi partenopei nei confronti del tecnico. “In queste partite, il fatto che Spalletti non cambi prima del 60 mi fa innervosire”, scrive Gio Delfi. Juan Cachitarra rilancia: “Ma di preciso, Spalletti a chi sfaccimma sta aspettando per cambiare qualcosa a centrocampo per accelerare la manovra?”.

Le polemiche sul rigore

Arriveranno poi al 64′, con Lozano che sbloccherà la partita, ma solo tramite calcio di rigore. Questa svolta ha fatto uscire allo scoperto i detrattori del Napoli, che ne hanno scritte di ogni sui social: “Se non riesci a vincere, poi ti arriva l’aiutino. Rigore inesistente, ennesimo rigore della stagione e altri 3 punti. La ruota gira per tutti, a gennaio cadete come ogni anno”, è la fosca previsione di Salvo; “Il Napoli è sicuramente la più forte in Serie A, ad oggi, ma ha anche la fortuna di avere un rigore a partita, talvolta anche inesistente (come oggi)”, è il commento più diplomatico (se vogliamo) di Bare.

Tanti i commenti irriferibili, altri più caustici come quello di Incontenibile Champ19ns, che parla di “rigore inesistente dato ed espulsione inventata”, e Jack che velenosa twitta: “Complimenti al Napoli per la rosa profonda, stasera Pairetto determinante”. A ristabilire ordine ci pensa il commento di Debora, parlando del gol del 2-0 segnato all’99’ da Zielinski: “Quest’azione era bella (contrariamente a quella del rigore): dimostra perché il Napoli è primo e perché lo allena Spalletti“. Ma temiamo che le polemiche sul rigore su Osimhen andranno avanti e terranno ancora banco per un bel po’.