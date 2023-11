Napoli esonero Garcia: per Tudor fumata grigia, spunta l’ipotesi traghettatore in attesa di Palladino

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato il tecnico croato Igor Tudor candidato a prendere il posto dell’uscente Rudi Garcia. C’è distanza sulla durata del contratto e in città già si parla dell’interesse per Palladino

Ultimo aggiornamento 13-11-2023 20:22

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il Napoli cerca una soluzione. A distanza di poco più di un mese dall’ultima volta in cui Rudi Garcia è stato in bilico, il presidente De Laurentiis non ha ancora trovato una soluzione per la panchina azzurra. La pista più calda è quella che porta al tecnico croato Igor Tudor, con un primo incontro che ha dato “fumata grigia”. Il presidente azzurro mette sul piatto un contratto fino a fine stagione mentre il croato ex Verona vorrebbe un progetto più solido al quale legarsi.

De Laurentiis-Tudor: l’esito dell’incontro

A Roma è andato in scena il primo incontro tra Aurelio De Laurentiis e Igor Tudor e per il momento non è ancora arrivata l’attesa fumata bianca. Di certo il destino di Rudi Garcia sulla panchina partenopea è segnato ma restano ancora molti dubbi. Il presidente del Napoli dopo l’incontro ha parlato praticamente di tutto con i giornalisti presenti tranne che della scelta dell’allenatore.

Si rincorrono ancora voci molto diverse sulla possibilità che il tecnico croato sieda sulla panchina azzurra. Da una parte alcuni operatori suggeriscono che le richieste del tecnico siano importanti (contratto di due anni più un’opzione, con il Napoli che invece su un accordo di 7 mesi fino alla fine della stagione) mentre c’è chi invece intravede ottimismo.

Napoli, c’è l’ipotesi traghettatore

Negli ambienti vicini al club partenopeo c’è chi sostiene però che il presidente Aurelio De Laurentiis più che al resto della stagione stia pensando soprattutto al futuro. La soluzione preferita dal numero uno del club non è un segreto e fa capo ad Antonio Conte che avrebbe dato vita ad un nuovo progetto. L’ex Juve e Inter ha però rifiutato questa possibilità costringendo ADL a intraprendere nuove strade e a cercare nuove soluzioni.

Il nome caldo è come detto quello di Igor Tudor con cui c’è già stato un primo incontro ma c’è chi sostiene che nelle intenzioni di De Laurentiis ci sia anche la possibilità di affidare la squadra ad un traghettatore. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, l’obiettivo per la prossima stagione non sarebbe l’allenatore francese Farioli di cui si è parlato nell’ultimo periodo ma Palladino che sta facendo molto bene a Monza.

Fonte: Ansa

Cannavaro e Mazzarri: le due alternative

Oltre a Igor Tudor che sembra l’indiziato numero uno per sedere sulla panchina del Napoli si fanno anche i nomi di due vecchie conoscenze della piazza napoletana. Uno è Walter Mazzarri, l’allenatore toscano è stato un simbolo con la squadra capace di vincere anche una Coppa Italia e di imporsi anche a livello internazionale e a Napoli tornerebbe di corsa. Discorso diverso invece per Fabio Cannavaro: il difensore cerca un’opportunità nel grande calcio dopo la brutta avventura sulla panchina del Benevento e come ha detto anche il suo procuratore: “Il Napoli lo allenerebbe anche gratis”.