De Laurentiis sbotta: i 5 club più importanti di A hanno debiti fino a 1 miliardo

Lo sfogo del presidente del Napoli durante la tavola rotonda sulla costruzione di nuovi stadi. Intanto prosegue la trattativa con Tudor per il ruolo di successore di Garcia

13-11-2023 17:09

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nel bel mezzo della crisi del suo Napoli, alle prese con la sostituzione di Rudi Garcia, Aurelio De Laurentiis trova comunque il tempo di tuonare contro il sistema calcio della Serie A: durante una tavola rotonda sui nuovi stadi tenuta a Roma, il presidente azzurro ha dichiarato che 5 top club italiani hanno debiti fino a 1 miliardo di euro.

Serie A, De Laurentiis all’attacco dei club con debiti

Aurelio De Laurentiis torna ad accusare di inefficienza il sistema calcio italiano. Lo fa durante la tavola rotonda “La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive” tenuta oggi a Roma, appuntamento al quale hanno partecipato, tra gli altri, anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Pur senza fare nomi, il presidente del Napoli ha ricordato come i 5 principali club della serie A vadano avanti nonostante bilanci in grande difficoltà. “5 dei club più importanti in Italia hanno una situazione debitoria che va dai 500 milioni a un miliardo – ha dichiarato ADL – significa che questo calcio non funziona”.

Stadi, De Laurentiis attacca Comuni e sovrintendenze

Nel corso dell’appuntamento a Roma, De Laurentiis ha indicato negli ostacoli posti dalle amministrazioni comunali e dalle sovrintendenze i problemi principali nella realizzazione dei nuovi stadi. “Se si vogliono aiutare i club sugli stadi occorre limitare con legge i veti dei comuni e delle sovrintendenze – ha dichiarato ADL – Non si deve diventare ostaggi dei consiglieri comunali che alterano i progetti presentati e impongono scelte progettuali antieconomiche quando gli stessi Comuni non hanno i fondi per la riqualificazione e la manutenzione”. “Le norme – ha poi concluso ADL – non riescono a debellare i mali incurabili del nostro Paese, che sono la burocrazia e l’ingerenza politica”.

Napoli, la trattativa tra De Laurentiis e Tudor per il post-Garcia

Prima della tavola rotonda, De Laurentiis avrebbe incontrato a Roma Igor Tudor, candidato numero uno a sostituire Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Il tecnico croato avrebbe chiesto 3 milioni di euro complessivi e un contratto con scadenza nel giugno 2025. A questa proposta il Napoli avrebbe replicato con un contratto annuale con opzione di rinnovo a favore del club o con rinnovo automatico in caso di raggiungimento di determinati obiettivi: ottavi di finale in Champions League e quarto posto in campionato.