Napoli, Fabian Ruiz può ora finire ai margini

31-07-2022 13:39

Fabian Ruiz e il Napoli stanno per diventare dei separati in casa. Come riporta il Corriere dello Sport, l’incontro fra la dirigenza del club e l’agente del giocatore, Miguel Alfaro Garcia, non è andato bene. È stata rifiutata sia l’offerta da parte del West Ham che la proposta di rinnovo con gli azzurri.

A questo punto sembra difficile trovare una soluzione con Ruiz che senza accordo può ora finire ai margini del Napoli e venire poco utilizzato da Luciano Spalletti. Lo spagnolo può partire così a parametro zero nel 2023 e il Real Madrid di Carlo Ancelotti ci sta già pensando.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE