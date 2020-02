Napoli, Gattuso salta la conferenza stampa per problemi familiari

Quel caos calmo napoletano pare cosa complicata da gestire, anche per uno come Ivan Gennaro Gattuso che la sua carriera l’ha costruita per la grinta e la tenacia. Lunedì sera il suo Napoli ha dimostrato contro la Sampdoria che qualcosa può essere riparato, anche se non siamo ancora nella condizione di poter affermare che il peggio è passato.

Ha vinto, ha conquistato quei tre punti importanti se non decisivi in questa fase. Poi, però, quando è tornato negli spogliatoi un messaggio whatsapp gli ha comunicato una brutta notizia. E’ stata sua moglie Monica ad avvisarlo: sua sorella avrebbe accusato un malore e sarebbe ricoverata a Busto Arsizio, non lontano da Gallarate. A riferirlo è Il Mattino.

Ringhio ha deciso, quindi, di non parlare ai giornalisti e di mettersi immediatamente in viaggio per Busto e raggiungere così la famiglia in accordo con la società.

Le parole di Riccio ai giornalisti

E al suo posto a spiegare il successo sulla Sampdoria ci ha pensato Gigi Riccio, il suo vice. “Dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti di difficoltà. Questo spesso non ci riesce. Ed è il motivo per cui, nel secondo tempo, abbiamo patito più del dovuto la reazione della Sampdoria. Avevamo incanalato bene la gara, poi l’eurogol di Quagliarella ha sporcato un po’ la gara. Ecco, dovevamo tenere di più botta, rimanere compatti nel momento in cui loro mettevano tre giocatori davanti. È una cosa su cui sappiamo di dover lavorare e che stiamo facendo. Ci sono momenti in cui la partita va capita. E noi ancora non ci riusciamo al meglio”.

Riccio non nasconde che i tre punti erano l’obiettivo della trasferta in casa della Sampdoria. “Era una gara difficile, dove era normale finire in situazioni ingarbugliate. L’unico modo che abbiamo per difendere è tenere la palla più lontano possibile, ma certe vole questo non è possibile e dobbiamo saper stringere di più i denti. Sappiamo da dove veniamo, il percorso e le difficoltà avute nelle scorse settimane”.

VIRGILIO SPORT | 04-02-2020 10:16