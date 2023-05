Napoli, Giuntoli: "Con calma penseremo al futuro"

Il direttore sportivo ha parlato prima della gara con la Fiorentina dello scudetto vinto e di quello che potrebbe accadere a breve.

07-05-2023 18:53

Il Napoli ha realizzato il suo sogno e ha riconquistato lo Scudetto a 33 anni di distanza dall’ultima volta. Un trionfo della squadra, del mister Luciano Spalletti e della dirigenza con a capo il presidente Aurelio De Laurentiis e il ds Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo ha parlato così a Dazn prima della gara con la Fiorentina: “Sono molto felice. C’è un insieme di momenti che sono indescrivibili e che mi porterò dietro con me”.

Per Giuntoli si parla di un futuro come ds della Juventus, ma intanto ha detto: “Ora sto cercando di realizzare quello di straordinario che abbiamo fatto. Poi con calma penseremo al futuro”. Sul futuro del Napoli ha aggiunto: “Sono otto anni che sono qui e sento parlare sempre di ciclo. Abbiamo cambiato tanti calciatori e la squadra è rimasta competitiva. Da tifoso non sarei preoccupato con De Laurentiis presidente”.