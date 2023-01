Napoli, Giuntoli: "Tutti incedibili per noi, non solo Osimhen"

17-01-2023 21:14

Il Napoli è stato finora grandissimo protagonista in campionato, ma vuole esserlo anche in Coppa Italia e sul mercato. Prima dell’ottavo con la Cremonese, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha parlato così ai microfoni di Mediaset di Victor Osimhen e non solo: “In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano. Se è un giocatore incedibile? Lo sono tutti per noi”.

Giuntoli ha poi parlato di un obiettivo di mercato del Napoli: “Siamo ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds. Il calciatore è bravo”. Sibillino sullo scambio con la Fiorentina fra Sirigu e Gollini: “Ne stiamo parlando, vediamo”. Così come su Cheddira del Bari: “Vediamo, vediamo”.