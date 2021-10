Napoli, i tifosi festeggiano ma sui social scoppia la polemica

Il Napoli conquista la settima vittoria su altrettante gare in campionato. La squadra di Spalletti inizia male sul campo della Fiorentina ma prima riesce a trovare il pareggio con Lozano e poi nella ripresa ribalta il risultato grazie a una rete di Rrahmani. Sui social però esplode la proteste dei tifosi delle avversarie del Napoli che ravvisano un errore arbitrale in occasione del rigore pareggio del Napoli.

Sui social scoppia la polemica

Ad essere incriminato è il pareggio degli azzurri. Lorenzo Insigne si fa parare il calcio di rigore poi viene a contatto con il portiere della Fiorentina ed infine la palla arriva a Lozano che segna il pareggio: “Ma sul pareggio del Napoli – commenta un tifoso della Juve – non era fallo sul portiere? Non si è sempre detto che nell’area piccola è assolutamente vietato toccare il portiere anche involontariamente?”.

Anche Pietro è molto critico nei confronti del direttore di gara: “Evidentemente è cambiata la regola della carica sul portiere perché ai miei tempi travolgerlo in area piccola era sempre fallo. Il rigore era netto, Quarta pecca di irruenza quando entra sull’avversario”. Ma c’è Fabio che ha un’opinione diversa: “Insigne arriva prima del portiere che para e poi sbatte addosso al giocatore del Napoli. Se Insigne non avesse proprio preso la palla allora era carica da regolamento”.

Il caso Insigne

Tra i particolari della gara che non è sfuggito ai tifosi è l’uscita di Insigne, che sembra non aver deciso il cambio disposto da Spalletti: “Insigne deve stare calmo”. Mentre c’è chi punta sul fatto che il capitano forse non dovrebbe più occuparsi di calciare i rigori visto che è al secondo errore in stagione: “Forse è meglio che li calci qualcun altro”. Ma c’è chi proprio non apprezza la sua reazione: “Perché Lorenzo Insigne non sta zitto e muto quando va in panchina? Viene sempre prima il bene della squadra, non il suo solito capriccio da sopravvalutato viziato”.

La festa dei tifosi del Napoli

Ma sui social si festeggia soprattutto per la settima vittoria in campionato in altrettante gare, che vale anche come riscatto dopo il ko in Europa League: “Un po’ di stanchezza ma è normale. Sosta che capita nel momento giusto. Vittoria importante e sofferta. Koulibaly mostruoso. Nessun caso Insigne, non è successo niente e si è già chiarito con Spalletti”. Mentre Torrenapoli scrive: “Un ringraziamento particolare a Di Lorenzo, Fabian, Anguissa, Lorenzo e Victor che in queste sette partite consecutive tra A ed Europa League hanno giocato sempre senza mollare mai, mostrando grande sacrificio e spirito battagliero”.

