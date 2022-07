Napoli, il nuovo capitano è Di Lorenzo

14-07-2022 19:06

Il Napoli è in campo per la prima amichevole della stagione contro l’Anaune. E uno dei grandi dubbi sulla squadra allenata da Luciano Spalletti era su chi sarebbe ricaduta la scelta per il ruolo di capitano, in un’estate di rivoluzione con gli addii di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e ora anche Kalidou Koulibaly.

A indossare la fascia da capitano nell’amichevole di Dimaro è Giovanni Di Lorenzo. Dunque, il terzino destro della Nazionale ex Empoli sembra il candidato a ricoprire questo ruolo così importante durante la stagione. Nonostante Mario Rui e Piotr Zielinski, anche loro in campo, siano a Napoli da più tempo rispetto all’azzurro.