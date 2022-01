Napoli in ansia per Ounas, il ct dell’Algeria: “Anomalia al cuore”

21-01-2022 20:52

Sono ore evidentemente complicate queste per Adam Ounas. L’attaccante del Napoli, che recentemente non è sceso in campo in Coppa d’Africa a causa di una sin qui non comunicata positività al Covid, si è sottoposto a esami che hanno evidenziato delle anomalie a livello cardiaco.

Ad annunciarlo è stato il commissario tecnico dell’Algeria, Djamel Belmadi.

“Su mia stessa indicazione abbiamo deciso di non comunicare quelle erano le condizioni di Ounas. E’ risultato positivo al Covid e, a nel corso degli accertamenti che sono stati eseguiti, è stato evidenziato un qualcosa al cuore. Si tratta di un’anomalia legata al Covid e ora dovrà fare altri esami”.

Belmadi ha spiegato perché non è stata resa nota la positività di Ounas.

“Se lo avessimo detto, non avremmo più visto il calciatore. Lemina e Aubameyang hanno dovuto abbandonare il torneo per questa ragione. Ounas era risultato positivo e dopo ha ripetuto il test che ha dato esito negativo. Ha dovuto fare delle radiografie e altri esami. Non potevamo dire tutto”.

Come riportato da ‘Il Mattino’ Ounas, terminata l’avventura in Coppa d’Africa con la sua Algeria (la squadra è stata eliminata nella fase a gironi), non si è ancora aggregato al gruppo del Napoli. Nei prossimi giorni sarà lo staff medico del club partenopeo a valutare la sue condizioni.

OMNISPORT