Napoli-Inter: incroci in campo e di mercato

Domenica alle 20:45 andrà in scena Napoli-Inter allo Stadio Diego Armando Maradona, sfida cruciale per le ambizioni scudetto dei nerazzurri. In caso di vittoria, l’Inter si troverebbe davvero ad un passo dalla conquista della Serie A. L’Inter ha trovato il successo in tutte le tre gare di Serie A giocate contro il Napoli con Antonio Conte alla guida: i nerazzurri non ottengono quattro vittorie consecutive contro gli azzurri nel massimo campionato dal 2000 (sei in quel caso).

Un incrocio sempre ricco di gol ed emozioni, ma in questa occasione si incrociano anche destini di mercato. In questo periodo, infatti, alcuni giocatori sono contesi da entrambe le società e, inoltre, si potrebbero verificare alcuni scambi clamorosi nel prossimo calciomercato.

Entrando nello specifico delle trattative, si sa che Antonio Conte è alla ricerca di un altro attaccante per la prossima stagione, che possa affiancare al Re del Gol Romelu Lukaku, a Lautaro Martinez e a Alexis Sanchez, dato che probabilmente non si conterà più su Andrea Pinamonti, veramente poco utilizzato in questa stagione. Il preferito di Conte, da anni ormai, è Dries Mertens, folletto belga primatista di gol con la maglia del Napoli. I contatti sarebbero già stati avviati, ma “Ciro” è molto legato alla piazza partenopea, dunque la trattativa appare difficile in partenza.

Invece, un giocatore conteso da entrambe le società è Rodrigo De Paul, numero 10 e capitano dell’Udinese già da anni pronto per il salto in una Big europea. L’Inter è da molto sul giocatore, ma nelle ultime settimane deve affrontare il prepotente assalto del Napoli, desideroso di inserire un giocatore di qualità e sostanza nella propria trequarti.

La battaglia tra Napoli e Inter sul campo finirà al fischio finale della partita di domenica, ma quella sul mercato deve ancora iniziare, e si prospetta davvero intensa e senza esclusione di colpi.

OMNISPORT | 16-04-2021 14:08