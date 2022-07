19-07-2022 11:13

Il Napoli si avvicina al suo obiettivo di mercato. Dopo aver visto partire Kalidou Koulibaly, gli azzurri ora sono a lavoro sul mercato per arrivare a un difensore che non faccia rimpiangere il senegalese. Ovviamente non sarà impresa semplice visto che il numero 26 azzurro è stato una colonna della squadra azzurra oltre che uno dei migliori difensori centrali in ambito europeo.

Napoli: avanti tutta per Kim Min-Jae

Il club del presidente De Laurentiis però sembra avere le idee chiare e dopo la cessione di KK, ha subito cominciato la ricerca del giocatore giusto per aiutare la retroguardia a disposizione di Spalletti. Ed il nome è quello di Kim Min-Jae, forse difensore del Fenerbhace. Una trattativa che potrebbe sbloccarsi a giorni dopo che il Rennes, che era forte sul calciatore, sembra aver un po’ rallentato. Il Napoli ne ha approfittato subito ed ora prepara un blitz in Turchia per chiudere l’operazione sulla base di 19,5 milioni di euro della clausola rescissoria.

Anche la Juve pensa al coreano

Tutte le big del nostro campionato sono a lavoro per puntellare la difesa. La Juventus è da diversi mesi sul mercato dei difensori e ora lo è ancora di più dopo la cessione di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. I bianconeri devono provare a sostituire sia l’olandese che Giorgio Chiellini che ha lasciato il bianconero alla fine della stagione per tentare l’avventura negli States. Daniele Longo di Calciomercato.com rivela che Federico Cherubini aveva pensato a Kim per sostituire De Ligt, salvo poi virare con decisione su Bremer.

E nelle ultime 48 ore alla corsa per il difensore coreano potrebbe unirsi a sorpresa anche l’Inter ancora alla prese con l’irrisolta questione Skriniar. Il calciatore slovacco è cercato con grande insistenza dal PSG ed i nerazzurri accarezzano l’idea di una cessione che metterebbe a posto i conti del club.

Tifosi Juve scatenati sui social

La possibilità di un inserimento per Kim non convince però i tifosi della Juventus, che dietro queste notizie ci sia una volontà di scatenare la polemica: “La Juve non lo ha mai cercato, nemmeno chiesto. Perché dovete scrivere queste cose?”, commenta Massimo. E ancora: “Non è andato alla Juve quindi deve essere scarso – dice Cantastorie, tifoso Napoli – Fosse andato da loro staremmo parlando del nuovo fenomeno del calcio mondiale”. Mentre CM scrive: “Il coreano costa quando Milenkovic, i soldi per Bremer la Juve li incassa dalle cessioni, potrebbe anche prenderli tutte e tre se dovesse volerlo”.

