Napoli, Kepa favorito per la porta

26-07-2022 17:37

Il Napoli continua a sondare il mercato dei portieri, per cercare un estremo difensore da affiancare al giovane Meret. Secondo quanto riportato da Eurosport, che riprende notizie lanciate dai tabloid inglesi in mattinata, i partenopei starebbe pensando al secondo portiere del Chelsea Kepa, arrivato a Stamford Bridge anni fa per 80 milioni di euro e finito a fare la riserva di Mendy.

Il Napoli avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto, ma vaglia anche altri profili per cautelarsi, come per esempio Neto, Trapp e Ivusic dell’Osjek.