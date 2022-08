Napoli-Keylor Navas: è lui il preferito di Luciano Spalletti

06-08-2022 10:12

Oltre ad essere concentrato sulla trattativa col Sassuolo per Raspadori, il Napoli continua a cercare un portiere affidabile, e nella giornata di oggi è tornato di moda il nome di Keylor Navas, esperto portiere 35enne ora in forza al PSG ma con un glorioso passato tra le fila del Real Madrid.

Spalletti adora Navas e lo vorrebbe portare a Napoli per rinforzare la rosa in ottica Scudetto, e pare che il PSG abbia anche aperto alla formula del prestito. Il problema è che i transalpini non intendono contribuire in maniera significativa allo stipendio del costaricano, ed è proprio questo che al momento sta bloccando la trattativa.

