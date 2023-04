Napoli, Kim costretto al servizio militare

Le indiscrezioni sul coreano preoccupano il club azzurro

28-04-2023 20:38

Kim Min-jae in estate dovrà per forza presentarsi al servizio militare obbligatorio da giugno a luglio. Come già successo in passato ad altri grandi del calcio sudcoreano, il difensore del Napoli dovrà sostenere tre settimane di addestramento militare di base, nonostante abbia ricevuto in passato un’esenzione per la medaglia d’oro vinta ai Giochi asiatici, riporta la Gazzetta dello Sport.

In estate Kim potrebbe essere soggetto di un’asta di mercato: dopo una stagione sfavillante sotto il Vesuvio è uno dei pezzi pregiati di De Laurentiis, e nel contratto ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, valida per luglio.