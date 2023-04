Napoli, l’elogio di Sacchi: “Spende meno di Juve ed Inter”

L’ex allenatore del Milan ospite a “Il Mattino”: “De Laurentiis ha creduto alle idee e non alla forza dei soldi, vince lo scudetto con un bilancio buonissimo”

26-04-2023 17:35

L’ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi, ospite de “Il Mattino”, ha detto la sua riguardo il possibile terzo scudetto del Napoli. Gli azzurri, allenati da Spalletti, hanno ricevuto l’elogio da parte dell’ex tecnico della Nazionale italiana.

Le dichiarazioni di Arrigo Sacchi: “De Laurentiis ha creduto alle idee e non alla forza dei soldi. Vince lo scudetto con un bilancio buonissimo, sapendo bene che molte delle sue rivali hanno conti economici, per così dire, complessi”. Prosegue poi Sacchi: ”Ha speso molto meno di Juventus e Inter, investendo sull’unica cosa che non costa nulla: il gioco. Magari sarà un presidente non simpatico a tutti ma in un Paese dove nessuno crede alle idee e dove si spende sempre e solo a casaccio, lui ha sempre percorso la strada giusta. E ora raccoglie i risultati di un progetto iniziato con Sarri. Proprio questo mi piace: il fatto che lo scudetto arrivi dopo il taglio degli ingaggi. Come il Milan un anno fa. Era ora, è un segnale per tutti”.