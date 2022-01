Napoli, l’esultanza dei tifosi ma le polemiche non si placano

09-01-2022 18:39

Il Napoli ritrova la vittoria. Nonostante l’emergenza la squadra di Luciano Spalletti riesce ad avere la meglio non senza qualche sofferenza contro la Sampdoria. Una gara difficile per la squadra partenopea che mancava alla vittoria da troppo tempo e che ora può tornare a guardare con ottimismo alla classifica.

Napoli: l’infortunio di Insigne fa discutere

Nonostante la vittoria sui social si parla moltissimo dell’infortunio muscolare che ha costretto Lorenzo Insigne ad abbandonare la gara contro la Sampdoria già nel corso del primo tempo: “Quando è uscito lui con Politano a destra ed Elmas, il Napoli ha comunicato a giocare molto meglio”, scrive Ivano. Ma sono tanti i tifosi che non credono all’infortunio: “Fosse stato per me lo avrei messo fuori squadra”. E sono tanti i commenti negativi anche di tenore peggiore.

Napoli: la vittoria ritrovata

Sui social però si festeggia per una vittoria casalinga che mancava da troppo tempo e che da nuova energia alla classifica: “Finalmente si torna alla vittoria in casa. Ottimo primo tempo a differenza degli ultimi due match casalinghi. Il divario poteva essere più ampio ma va bene così”. Mentre c’è chi fa notare che gli errori sono stati troppi: “Il Napoli deve essere più cinico, non si possono mantenere aperte partite del genere co un solo gol di vantaggio”.

I tifosi applaudono il super gol di Petagna

A decidere il match con la Sampdoria, è stato un bellissimo gol di Petagna. L’attaccante, ex Atalanta e Spal, continua a essere una risorsa importante per gli azzurri come nella passata stagione: “Fatico a ricordare un gol non decisivo di Petagna”, scrive GA7. Anche da Kat arrivano i complimenti all’attaccante: “Grazie Andrea Petagna per aver salvato questa partita”.

I tifosi del Napoli provano ad accantonare le polemiche per l’addio di Insigne, ed abbracciano lo spirito di sacrificio dell’attaccante ancora una volta decisivo: “Se la terza punta del Napoli giocasse sempre con la voglia di Petagna, sarei contentissimo”, commenta Andrea. Mentre Nas ha già fatto la sua scelta: “Petagna in mezza rovesciata è già la cosa più bella della stagione”.

