08-06-2022 11:27

Ufficialmente deve ancora partire, eppure il mercato del Napoli vive già i suoi giorni più caldi. In ballo alcuni rinnovi spinosi, con una serie di big che hanno altissime possibilità di lasciare l’azzurro. Ma anche i nuovi acquisti catalizzano l’attenzione dei tifosi. Si avvicina sempre di più l’acquisto di Deulofeu dall’Udinese, calciatore che piace molto a Spalletti ed è reduce da un’annata molto positiva. Minori entusiasmi scatena invece l’interesse per Bernardeschi, che arriverebbe a parametro zero.

Napoli, si allontanano Mertens, Koulibaly e Ospina

Sul fronte rinnovi, oggi alle 18 scade il singolare “ultimatum” lanciato via mail dai legali di Mertens al Napoli. Il belga ha chiesto 2,4 milioni di ingaggio più 1,6 di bonus alla firma per la prossima stagione, più una serie di bonus, anche se c’è un giallo riguardante le cifre: l’entourage del belga assicura di volere soltanto 2,5 milioni annui per due stagioni. In bilico Ospina, che non ha ancora risposto al messaggio di De Laurentiis, e soprattutto Koulibaly, per il quale è forte l’interessamento del Barcellona.

Napoli, passi avanti per Bernardeschi: le ultimissime

Per tre big in partenza, due in arrivo. Detto di Deulofeu, ci sono ulteriori passi avanti nella trattativa per Bernadeschi, lasciato libero dalla Juventus in scadenza di contratto. Il super esperto di mercato Nicolò Schira svela le cifre esatte dell’offerta del Napoli per l’attaccante della nazionale: “Il Napoli ha offerto a Federico Bernardeschi un contratto fino al 2026 con un ingaggio di 2,5 milioni di euro a stagione. L’ex attaccante della Juve chiede tre milioni l’anno più bonus. Le discussioni vanno avanti per cercare un punto d’intesa”.

Tifosi Napoli: Bernardeschi vale il doppio di Mertens?

Sono proprio i contorni della proposta di De Laurentiis a sconcertare i tifosi del Napoli, soprattutto in relazione alla proposta di rinnovo fatta a Mertens. “Cioè: a Mertens 1,3 milioni, a Bernardeschi 2,5? Ma siamo seri?”, chiede Salvo. “Follie per un bidone della Juve, briciole a un simbolo di Napoli: ecco il concetto di vil moneta per De Laurentiis“, incalza Edo. Ma c’è chi difende il patron: “Bernardeschi è molto più giovane di Mertens, sarebbe un investimento per il futuro”. E il dibattito continua: “Quindi Bernardeschi sarebbe uno dei più pagati del Napoli, la stella della squadra? Andiamo bene”.

