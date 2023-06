Napoli, l’ultima scommessa di Adl: dopo la sorpresa Garcia, anche per il ds colpo di teatro

Dopo l'ingaggio di Garcia, nuova mossa clamorosa di De Laurentiis per il Napoli: al posto del ds Giuntoli, sempre più separato in casa, è pronta una soluzione "in famiglia".

17-06-2023 13:44

Dopo lo scudetto, le scommesse. Per il nuovo Napoli che affronterà la prossima stagione col tricolore sulla maglia Aurelio De Laurentiis ha pronti altri colpi di teatro, dopo quello che ha portato Rudi Garcia sulla panchina che è stata di Luciano Spalletti. Uno riguarda la scrivania di direttore sportivo, che in questo momento è affidata solo virtualmente a Cristiano Giuntoli, il ds che s’era promesso alla Juventus ma che è rimasto imprigionato tra le maglie di un contratto in scadenza nel 2024. Adl potrebbe decidere di tenerlo fermo un anno, pur di non lasciarlo andare da Madama. O da qualche altra parte. Tanto nel Napoli tutti sono utili, ma nessuno indispensabile. Tranne lui, Aurelio. Ovviamente.

Napoli, De Laurentiis unico indispensabile: s’occuperà del mercato

Proprio così. Come scrive Antonio Giordano in un articolo per il Corriere dello Sport meritevole di essere conservato in una teca, De Laurentiis “ha cominciato a disegnarsi il futuro secondo il proprio codice, però adesso rischiosamente allargato perché nelle proprie mansioni ci finirà presumibilmente pure il mercato. E per la serie, tutti sono utili ma nessuno è indispensabile tranne me, dovesse riuscire a riscrivere le tavole del calcio, provvederà a inviare una cartolina firmata Adl: Aurelio da Lourdes“. Già, perché se non si fosse ancora capito, De Laurentiis ha deciso di occuparsi anche del mercato. Attraverso un alter ego: il genero in pectore.

Al posto di Giuntoli il genero di Adl: promozione pronta per Sinicropi

Genero in pectore perché Antonio Sinicropi, che ha appena ottenuto – in modo brillante – il diploma da direttore sportivo a Coverciano, è compagno della secondogenita Valentina, promossa di recente al vertice dell‘area marketing del Napoli. I due non sono (ancora) sposati, ma l’affiatamento è eccezionale. Anche con Aurelio. Sarà lui, Sinicropi, a occuparsi degli aspetti operativi propri di un ds. Quelli tecnici, come spiega la Gazzetta dello Sport, saranno di pertinenza di Micheli e Mantovani, già responsabili dello scouting, mentre dei contratti avrà cura l’ad Chiavelli, già da tempo preposto a questo incarico. Tutti, però, seguiranno gli input provenienti dal boss: Aurelio De Laurentiis.

Il ds dello scudetto accantonato in un angolo: Giuntoli alla finestra

E Giuntoli, che fine farà? Detto che la Juve ha risolto il problema attraverso la promozione di Manna, non è escluso che alla fine possa davvero essere svincolato d’ufficio, o relegato per un anno nel sottoscala, all’oscuro di tutto. L’uomo che, con le sue intuizioni (Kim, Kvaratskhelia su tutte), ha contribuito in modo notevole al terzo scudetto del Napoli, ha appreso attraverso Twitter dell’ingaggio di Rudi Garcia come allenatore. Magari apprenderà sempre dai social dell’arrivo di un nuovo ds, o di essere stato demansionato. Il suo sbaglio più grande, probabilmente, è aver creduto che nel calcio albergasse ancora una dote ormai sempre più rara: la riconoscenza.

