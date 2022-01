Napoli, la buona notizia arriva dalla firma: entusiasmo tra i tifosi

29-01-2022 11:50

Più che auspicare grandi acquisti – l’ingaggio di Mathias Olivera, terzino sinistro uruguaiano già prenotato dal Getafe per giugno, non ha scaldato più di tanto la piazza che si aspettava interventi per rinforzare la rosa subito – i tifosi del Napoli sono in ansia per i rinnovi dei big. Dopo la partenza di Insigne e quella quasi certa di Ghoulam, potrebbe essere Mertens a lasciare gli azzurri a giugno dopo nove anni. Ma c’è apprensione pure per la situazione di due big con contratto in scadenza a giugno 2023.

Napoli, trattative aperte con Koulibaly e Fabian

Si tratta di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz, costantemente al centro di voci di mercato. Il senegalese, leader della difesa, è stato accostato negli ultimi giorni addirittura alla Juventus, scatenando le preoccupazioni dei tifosi che temono possa ripetersi un altro caso Higuain. Lo spagnolo, invece, perno del centrocampo, ha appena detto di no a una ricca proposta del Newcastle. Attende chiamate da Madrid e Barcellona, ma è aperto a discutere col Napoli di un possibile prolungamento (si parla di cinque anni di contratto per complessivi 30 milioni di euro).

Napoli, Schira annuncia incontro per Koulibaly

Gli aggiornamenti più freschi riguardano il difensore ed è il super esperto di mercato Nicolò Schira a dare una notizia importante: “Fissato un incontro nei prossimi giorni tra il Napoli e l’agente Fali Ramadani per discutere il futuro di Kalidou Koulibaly e Kevin Malcuit. Il difensore dovrebbe estendere il suo contratto fino al 2025 e diventare il prossimo capitano, mentre il terzino potrebbe lasciare il club a parametro zero”. Insomma, l’intenzione di KK è quella di rimanere a Napoli da capitano e il club azzurro, che ha deciso di tagliare gli ingaggi, per lui è pronto a fare un’eccezione.

Koulbaly rinnova, tifosi partenopei in delirio

Grande entusiasmo tra i supporter del Napoli per il rinnovo di Koulibaly: “Giusto così, chi meglio di Koulibaly per diventare capitano del Napoli?”, scrive Vincenzo. “E pensare che qualche pennivendolo gli aveva già messo addosso la maglia della Juventus“, ironizza Salvatore. “Finalmente una mossa sensata, spero rinnovino presto anche Fabian e Mertens“, è il sospiro di sollievo di Crescenzo. Ma Giovanni ha dubbi: “Per la politica che sta attuando De Laurentiis è impossibile rinnovare il contratto a Koulibaly, è l’unico che supera la soglia dei sei milioni a stagione”.

