Il pupillo di Guardiola se parte Fabian, tifosi del Napoli scettici

26-01-2022 12:42

Con l’arrivo di Luciano Spalletti Fabian Ruiz sembra aver compiuto il definitivo salto di qualità, trasformandosi nel vero motore del gioco del Napoli. Lo spagnolo è diventato continuo, un regista dinamico in grado di dettare il gioco e muovere il pallone, oltre che di spaccare le partite con le sue straordinarie conclusioni dal limite.

Fabian potrebbe partire

Dopo averlo scoperto e allevato, però, i tifosi del Napoli ora temono che Fabian possa fare le valigie e approdare in club con maggiore blasone di quello azzurro. Tutti conoscono l’interesse delle big spagnole nei suoi confronti, interesse che potrebbe concretizzarsi alla fine della stagione: Fabian ha il contratto in scadenza nel 2023 e il Napoli potrebbe essere tentato dal cederlo per evitare di perderlo poi a parametro zero la stagione seguente.

Il pupillo di Guardiola per sostituire lo spagnolo

In questa ottica, secondo il Corriere dello Sport il d.s. Cristiano Giuntoli avrebbe già individuato delle alternative a Fabian. La più interessante è rappresentata da Ivan Ilic del Verona, centrocampista 20enne che per caratteristiche ricorda proprio Fabian: mancino, gran fisico, ottime doti tecniche e buona visione di gioco, Ilic fu scoperto da Pep Guardiola, che nell’estate del 2017 chiese al Manchester City di prelevare il serbo dalla Stella Rossa e unirlo alla loro Academy.

Ilic non ha mai avuto la possibilità di esordire con i Citizens, ma la stima del tecnico catalano rappresenta di certo un biglietto da visita importante per il giovane centrocampista serbo.

Naturalmente, l’idea di sostituire Fabian con Ilic non fa impazzire i tifosi del Napoli, che sui social chiedono a gran voce il rinnovo di contratto per lo spagnolo. “Fabian è uno dei migliori talenti di centrocampo. Credo che andando in Champions il Napoli potrà mantenere i migliori e migliorare la rosa”, scrive Alessandro su Facebook con una certa fiducia.

“È il miglior centrocampista che ha il Napoli! ADL sta distruggendo la squadra!”, protesta Ciro. “Una società che non riesce a tenere i giocatori migliori è una provinciale!”, lo segue a ruota Mauro.

Giulio, invece, è già rassegnato: “Uno come Fabian merita una big europea, purtroppo la sua cessione (spero non a zero) sarà inevitabile, possiamo solo sperare nell’arrivo di un degno sostituto”. Attilio, invece, invita gli altri tifosi a godersi il presente: “A me meraviglia che uno come Fabian sia ancora a Napoli… Godiamocelo ancora un po’”.

SPORTEVAI