Napoli, la conferenza di Mazzarri: "Abbiamo schiacciato il Real Madrid"

"Meret è il portiere titolare, Osimhen sta recuperando ma non è ancora al 100%"

30-11-2023 14:45

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-2 contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu. “Penso che abbiamo fatto una buona gara, poi è normale che se fai qualche errore con una squadra di campioni così rischi di pagare. Nel secondo tempo abbiamo schiacciato il Real Madrid e abbiamo pareggiato meritatamente, l’equilibrio è stato rotto da un tiro da fuori area”. Sul portiere Meret, autore di un errore, e sul rientro del centravanti Osimhen: “A parte il gol, Meret ha fatto bene e rimane il portiere titolare. Osimhen non è ancora al 100%, deve riprendere la titolarità e va inserito piano piano”. (NPK)