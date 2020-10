Napoli, la delusione dei tifosi: “Poteva essere il colpo perfetto

Un’estate tribolata ma ora i tifosi della Roma possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. A complicare i piani della società capitolina non c’è stato solo il Covid19 e i conti di un mercato decisamente sottotono a livello internazionale rispetto agli altri anni. La situazione finanziaria giallorossa va ripianato e i tifosi temevano una smobilitazione generale.

Obiettivo di mercato

Il Napoli ci ha provato per tutta l’estate. Non è un segreto che il tecnico Rino Gattuso avesse chiesto alla società partenopea di provare tutte le strade per portare a Napoli, Jordan Veretout. Il centrocampista francese della Roma era stato individuato come il giocatore ideale per far fare il salto di qualità al centrocampo del Napoli, ma soprattutto rappresentava la pedina giusta per i cambiamenti tattici che l’ex Milan aveva in mente.

Assalti mancati

La società partenopea e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci hanno provato per tutta la sessione di mercato ma si sono dovuti arrendere di fronte ai no della società giallorossa, che anche di fronte ad offerte molto allattanti ha deciso di non capitolare. Una scelta che sembra essere stata pienamente ripagata dall’apporto che il centrocampista ha dato sul campo già in queste prime partite.

Al centro del progetto

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha infatti deciso di affidare a Veretout le chiavi del centrocampo e della squadra mettendolo al centro del progetto, e ora anche la società segue a Roma visto che è delle ultime ore la notizia che il giocatore potrebbe firmare la proposta di prolungamento del contratto fino al 2025, diventando in questo modo il giocatore su cui costruire la squadra del futuro.

Il rammarico dei tifosi

E dopo le prime gare di campionato, tra i tifosi del Napoli cresce il rammarico per non essere riusciti a mettere in squadra una pedina così importante e sui social i tifosi sostengono: “Peccato non averlo acquistato – dice Mario – poteva essere il giocatore ideale per giocare stabilmente con il 4-2-3-1”. E ancora: “Dopo la partenza di Allan, era il giocatore giusto per dare compattezza e solidità al nostro centrocampo. Sarebbe stato l’acquisto giusto per Gattuso”.

