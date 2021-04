Napoli, la gioia dei tifosi: “Tutto merito di quei due”

Il Napoli vince e continua la sua rincorsa alla Champions League. La squadra di Rino Gattuso supera 5-2 la slanciatissima Lazio e resta in corsa per un posto tra le prime quattro. Gli azzurri devono ringraziare il capitano Lorenzo Insigne, autore di una doppietta, e la solita rete spettacolo di Dries Mertens che quando trova i biancocelesti trova sempre grandi gol.

Il futuro di Gattuso

La rincorsa del Napoli a un posto in Champions League continua, ma nonostante la vittoria contro la Lazio non sarà un’impresa semplice per Rino Gattuso. Il tecnico, che molti considerano già via da Napoli a prescindere dal risultato finale, è ancora argomento di discussione sui social. Il giornalista Fabrizio Biasin lancia la polemica dopo la bella vittoria ai danni della Lazio: “Ricordiamo sempre che il Napoli gioca male e Gattuso non ha trasmesso niente. Giusto cambiarlo”.

Ma non tutti danno al tecnico il credito che merita: “Per la squadra che ha – scrive Gaspare – Gattuso doveva essere lì a giocarsela con l’Inter. Il Napoli vince a parere mio perché è forte e non perché Gattuso sia un bravo allenatore”. Anche Gennaro è molto critico: “Ricordiamo che con la rosa che ha il Napoli è quinto e forse non va nemmeno in Champions”.

La commozione di Mertens

Ancora una volta Dries Mertens va a segno contro la Lazio, una delle squadre che l’attaccante belga ha battuto maggiormente in carriera ma stasera non c’è la gioia dopo il gol bensì la commozione: “Dries Mertens si commuove ed alza lo sguardo al cielo dopo il gol – spiega Simone – la rete è per sua nonna, scomparsa una settimana fa”. Anche Luce celebra la rete del numero 14: “Sempre lui, sempre contro la Lazio. Sempre gol meravigliosi”. Mentre Marty punta sul romanticismo: “Dopo un gol spaziale Ciro si commuove, poi dimmi se il calcio è solo un gioco”.

Il rigore della discordia

Ad aprire le marcature ci pensa Lorenzo Insigne che realizza il calcio di rigore del vantaggio. Ma come capita sempre le polemiche non mancano. L’arbitro assegna il calcio di rigore, grazie all’intervento del VAR, per un gioco pericoloso ai danni di Manolas. I telecronisti di Sky sono molti cauti e per molti tifosi azzurri è inaccettabile: “Sembra Lazio TV. E’ rigore netto: piede alto e pericolosissimo in faccia a Manolas”.

SPORTEVAI | 22-04-2021 22:50