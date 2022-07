Napoli, la lettera d'addio di Koulibaly fa piangere i tifosi napoletani

16-07-2022 08:29

E’ sempre o quasi triste dirsi addio ma nel mondo del calcio le separazioni traumatiche generalmente provocano rabbia e risentimenti. A Napoli ne sanno qualcosa, ricordando i casi di Higuain ma anche il recente divorzio con Insigne che ha diviso la tifoseria. I campioni che lasciano spesso vengono etichettati come mercenari o traditori ma non è questo il caso di Koulibaly. La scelta del difensore di andar via da Napoli – destinazione Chelsea – con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto e dopo aver rifiutato un prolungamento a 6 milioni di euro all’anno è stata compresa dal popolo napoletano che proprio non ce la fa ad avercela con lui.

La commovente lettera di Koulibaly fa breccia nei tifosi

Il giocatore ha voluto salutare città, squadra e tifosi con una lunga lettera sui suoi canali social, ricordando l’inizio della sua avventura in azzurro: ” 1 giugno 2014, una data indimenticabile: il mio arrivo a Napoli, l’inizio di una storia di amore puro. Ero un ragazzo timido, ma con tanta voglia di dimostrare al mondo che potevo farcela! Vittorie, sconfitte, gioie, delusioni. Troppe emozioni vissute insieme: impossibile sintetizzarle. Ma conservo tutto: nella mia mente, nel mio cuore. A Napoli sono nati i miei due figli. Ho incontrato persone che saranno per sempre parte della mia vita e che hanno fatto sentire a Casa me e la mia famiglia: dal primo all’ultimo momento”

“Grazie a te, Napoli, sono diventato l’uomo che sono oggi. Grazie al club, al Presidente, agli allenatori, a tutti miei compagni di squadra e a tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni. Grazie, Napoli e Napoletani, per tutto l’amore che ci siamo dati”

Koulibaly promette amore eterno a Napoli

“Io sono orgoglioso di averti onorato con tutto me stesso e continuerò, all’infinito, a portarti nel cuore e a nutrire per te uno dei sentimenti per me più importanti: il rispetto. Sei stata, per me, tutto. Ora sento di dover partire e rimettermi in gioco: è il tempo di una nuova avventura. Kalidou”

I tifosi accettano la scelta di Koulibaly

Fioccano le reazioni. Per i tifosi il senegalese resterà sempre il Komandante, che diventa un hashtag in trend-twitter: “fa male ma quanto sono fiero di te non lo sai nemmeno, vai a Londra e spacca tutto, KomandanteTi ho amato, ti amo e ti amerò. Incondizionatamente. Per sempre. Arrivederci Komandante“, oppure: “Komandante, ti auguriamo il meglio davvero. Grazie di tutto! Rimarrai sempre nei nostri cuori”.

C’è chi scrive: “Belle le parole di Koulibaly, parole vere, parole sentite. Una bella persona prima che un campione” e poi: “Napoli sarà sempre la tua terra, la tua squadra, la tua famiglia. In bocca al lupo” e ancora: “Ma perché vuoi farmi piangere, Komandante, perchè? Mo ti devo cercare a Londra , fatti trovare”.

I napoletani restituiscono l’amore di Koulibaly con gli interessi: “Sono stati otto anni straordinari, otto anni di un grande campione e, soprattutto, di un uomo di assoluto valore. Sei parte della nostra Storia. Uno dei pochi, se non l’unico, sempre a difesa della città” e infine: “Mai una parola fuori posto, un gesto sbagliato o una partita giocata senza voglia. Perderti fa male Kalidou, tanto. Vai e vinci tutto Komandante, anche se da lontano saremo sempre al tuo fianco”.