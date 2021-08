Napoli, la preoccupazione dei tifosi: Guai a commettere questo errore

Solo vittorie finora per il Napoli di Spalletti nelle amichevoli precampionato. Dopo gli scontati successi sui dilettanti del Bassa Anaunia (12-0) e sulla Pro Vercelli (1-0), sono arrivati prima l’exploit dell’Allianz Arena ai danni del Bayern (3-0) e poi il successo in rimonta sul campo del Wisla (2-1), nella festa per il 115mo compleanno del club di Cracovia. Nonostante le tante seconde linee in campo a causa delle perduranti assenze di numerosi big, la squadra azzurra dimostra insomma di essere sulla strada giusta.

Napoli, Machach e gli altri rincalzi sugli scudi

A finire sugli scudi sono stati alcuni giovani e diversi rincalzi gettati nella mischia dal tecnico. Se nel ritiro in Trentino aveva impressionato il giovane laterale Zanoli, col Bayern e col Wisla ha invece fatto un figurone Machach, autore del terzo gol ai bavaresi e della marcatura che ha regalato la vittoria al Napoli negli ultimi minuti del match coi polacchi. Apprezzamenti pure per il giovane Zedadka, schierato addirittura ala sinistra nel ruolo abituale di Insigne, e per altre promesse lanciate da Spalletti durante le partite, dal già conosciuto Gaetano al giovanissimo D’Agostino.

Napoli, la preoccupazione che assilla i tifosi

L’interrogativo che si pongono i sostenitori azzurri, paradossalmente, è questo: non è che adesso i rincalzi rischiano di essere promossi in pianta stabile tra i titolari proprio grazie ai loro estemporanei exploit estivi? “Il gol di Machach mi ha gettato nel panico: adesso per Giuntoli e De Laurentiis sarà diventato un campione degno di fiducia”, tuona un tifoso in un gruppo Facebook. “Anche Ciciretti brillava sistematicamente in estate: ci sono voluti tre o quattro anni per liberarcene”, è la considerazione di un altro fan. “Ma vogliamo scherzare? Machach è un medio calciatore di serie B”, commentano altri. “Purtroppo li vedremo sempre più spesso anche in partite vere, visto che non ci sono soldi e il mercato è bloccato”, un’altra previsione. “Guai a commettere questo errore: Machach e gli altri vanno piazzati nelle piccole per fare esperienza e giocare, a Napoli farebbero sì e no tre partite”, l’appello di un utente su Twitter.

05-08-2021