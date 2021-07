Napoli: La prima mossa di Spalletti fa già disperare i tifosi

Strana la vita: vieni fuori da una stagione oggettivamente deludente con pochi alti e tanti bassi, eppure sei ricercato da due club di prima fascia di serie A. E’ la singolare vicenda di Bakayoko, tornato al Chelsea dopo mezza stagione in prestito al Napoli in cui si sono notati più errori che prodezze. Sul centrocampista (che sicuramente non rimarrà ai Blues con cui ha un contratto di un altro anno) si è fiondato subito il Milan, che lo rivorrebbe nel suo centrocampo ma la notizia curiosa è che lo stesso Napoli intende riprenderselo, dopo aver evitato di riscattarlo a giugno.

Spalletti vuole un mediano fisicamente prestante

Il motivo è presto detto: si tratta di una precisa richiesta di Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro è consapevole che sul mercato non sarà facile muoversi e gioca d’astuzia. Se non sarà possibile arrivare al centrocampista dei sogni tanto vale tenersi chi ha le caratterische che chiede lui. Spalletti vuole un mediano fisicamente forte, e considerato che la spesa per riprendersi Bakayoko è relativamente bassa l’idea è quella di cautelarsi con la conferma del giocatore del Chelsea.

Bakayoko piace ai tifosi del Milan ma non a quelli del Napoli

Una mossa, quella di Spalletti, che non trova il consenso dei tifosi del Napoli. Se i fan rossoneri riabbraccerebbero senza problemi Bakayoko (anche se solo come riserva dei vari Kessie e Bennacer), in casa azzurra c’è grande perplessità a giudicare da quanto si legge sui social. Cè chi difende l’ex allenatore (“avete crocifisso Gattuso per Bakayoko e se ora lo volesse anche Spalletti cosa direste? Il tempo è galantuomo”) ma la maggioranza è contraria al ritorno del mediano: “E sì. Bakayoko , la conferma di Maksimovic riprendiamoci a Verdi, Valdifiori ecc poi vendiamo Ruiz, Kalidou ,Insigne e Zielinski”, oppure: “Non sia mai”, o anche: “E’ uno scherzo?” e infine: “Facciamo attenzione ché mentre ci distraggono con Mario Rui rinnovano Maximovic e richiamano Bakayoko“.

SPORTEVAI | 10-07-2021 08:53