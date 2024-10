Napoli-Lecce 1-0 pagelle: Di Lorenzo fa il Lukaku, Conte tutto arrosto e niente fumo

Top e flop della gara: Di Lorenzo salva gli azzurri. Bene Buongiorno, Olivera e Meret. Deludono Lukaku, Ngonge e Neres. Falcone salva l'impossibile

Non brilla, non dà spettacolo ma continua a vincere il Napoli. Battuto di misura anche il Lecce (1-0), blindato il primo posto in attesa di Inter-Juventus e tanti saluti a chi storce il naso. Decide un gol di Di Lorenzo nella ripresa dopo che il VAR aveva tolto al capitano una prima rete per fuorigioco nel primo tempo. Tutt’altro che una passeggiata conquistare i tre punti: troppo lenta la squadra nei primi 45′ quando in campo c’erano Ngonge e Neres sulle fasce e Lukaku ancora troppo assente davanti, bene invece il Lecce che non fa barricate e sa rendersi anche pericoloso. La svolta quando entrano Kvara e Politano che danno vivacità alla manovra offensiva, ma che fatica. I giallorossi, nonostante siano usciti dal Maradona con la quinta sconfitta consecutiva, hanno venduto cara la pelle fino all’ultimo minuto. Gli uomini di Gotti restano però al penultimo posto a quota 5 punti. Conte, invece, si gode i 22 punti conquistati in 9 gare ed è pronto a combattere nelle prossime gare, a spalle copertissime, contro Milan, Atalanta e Inter in un ciclo terribile.

Napoli-Lecce, la chiave tattica della gara

Nel Napoli c’è rivoluzione in attacco con Neres e Ngonge ai lati di Lukaku. Partono dalla panchina Kvaratskhelia e Politano nel 4-3-3 schierato da Antonio Conte. Torna Meret in porta, in mezzo al campo gioca Gilmour. Nel Lecce, schierato a specchio con il Napoli, c’è Krstovic in attacco, con Dorgu e Banda a supporto. Partono fuori Rebic e Morente. In difesa coppia centrale formata da Gaspar e Baschirotto.

I partenopei soffrono nella prima mezz’ora la mancanza di spazi in profondità, per le ottime marcature preventive dei giallorossi schierati a specchio, e portano McTominay alto al fianco di Lukaku in avanti per raddoppiare la densità offensiva in area di rigore.

Napoli-Lecce, curiosità:

Resta solo uno il solo gol subito, nelle ultime nove uscite tra campionato e coppa, dal Napoli. Il Lecce, invece, è invece reduce da cinque sconfitte consecutive con 0 reti all’attivo.

Le pagelle del Napoli

Meret 6.5. Attento a respingere sulle poche palle gol create dal Lecce. Brividi però nel finale.

Attento a respingere sulle poche palle gol create dal Lecce. Brividi però nel finale. Di Lorenzo 7.5. Gol annullato per fuorigioco su una sua perfetta ribattuta in rete su un tiro al volo di Olivera, destinato ad uscire. Raggiunge l’1-0 con un tap in vincente su errore di Falcone in respinta.

Gol annullato per fuorigioco su una sua perfetta ribattuta in rete su un tiro al volo di Olivera, destinato ad uscire. Raggiunge l’1-0 con un tap in vincente su errore di Falcone in respinta. Rrahmani 6. Abile in fase difensiva ad allontanare i pericoli degli attaccanti giallorossi.

Abile in fase difensiva ad allontanare i pericoli degli attaccanti giallorossi. Buongiorno 7. Salva al 34′ un gol, con un colpo di testa provvidenziale, respingendo un tiro di Gaspar dall’interno dell’area di rigore.

Salva al 34′ un gol, con un colpo di testa provvidenziale, respingendo un tiro di Gaspar dall’interno dell’area di rigore. Olivera 6.5 Compie due attente chiusure difensive che evitano il gol avversario dall’ interno dell’area di rigore.

Compie due attente chiusure difensive che evitano il gol avversario dall’ interno dell’area di rigore. Anguissa 6. Nei contrasti ha sempre la meglio. Ha vinto più sfide nel corso della sfida (10).

Nei contrasti ha sempre la meglio. Ha vinto più sfide nel corso della sfida (10). Gilmour 5.5. Ordinaria amministrazione nel primo tempo. Non infiamma particolarmente. Raspadori 6 (dal 72′).

Ordinaria amministrazione nel primo tempo. Non infiamma particolarmente. McTominay 6.5. Si esalta maggiormente in fase offensiva, da un suo colpo di testa nasce l’1-0 del Napoli

Si esalta maggiormente in fase offensiva, da un suo colpo di testa nasce l’1-0 del Napoli Ngonge 5.5. Un solo tiro pericoloso nel primo tempo. Cerca di girare largo rispetto Dorgu sulla sinistra. Politano 6 (dal 57′).

Un solo tiro pericoloso nel primo tempo. Cerca di girare largo rispetto Dorgu sulla sinistra. (dal 57′). Lukaku 5. Si divora una possibile palla gol al 36′ a causa di un tiro al volo troppo debole, di sinistro, nato da una ribattuta da posizione ravvicinata. Al 54′, dal centro dell’area piccola, spara alto di destro al volo.

Si divora una possibile palla gol al 36′ a causa di un tiro al volo troppo debole, di sinistro, nato da una ribattuta da posizione ravvicinata. Al 54′, dal centro dell’area piccola, spara alto di destro al volo. Neres 5.5. Le aspettative erano ben più alte. Spesso si fa fermare da Pelmard sulla destra. Kvaratskhelia 6 (dal 72′).

I top e flop del Lecce

Falcone 6.5. Compie quattro parate sensazionali (tra cui una da posizione ravvicinata su Lukaku) che salvano il risultato nel corso del primo tempo.

Compie quattro parate sensazionali (tra cui una da posizione ravvicinata su Lukaku) che salvano il risultato nel corso del primo tempo. Dorgu 6. Gioca in posizione inedita, da terzino sinistro, e tiene stretta la marcatura su Ngonge. Rapido nelle ripartenze in contropiede.

Gioca in posizione inedita, da terzino sinistro, e tiene stretta la marcatura su Ngonge. Rapido nelle ripartenze in contropiede. Pelmard 6.5. Resiste su Neres nel primo tempo e gli impedisce di vincere nel dribbling.

Resiste su Neres nel primo tempo e gli impedisce di vincere nel dribbling. Pierotti 5. Ha perso più sfide in tutta la gara (10). Viene fermato sempre da Olivera.

