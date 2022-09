07-09-2022 12:51

Napoli-Liverpool è la partita d’esordio del Napoli nella Champions League 2022-23. E’ il primo impegno degli azzurri partenopei ed è una partita valevole per il Girone A del primo turno. Nel Girone A anchegli olandesi dell’Ajax e gli scozzesi dei Rangers Glasgow. La partita di stasera mette di fronte due squadre che vivono un avvio di stagione molto diverso: il Napoli, a parte un paio di pareggi, ha fatto ottime partite in campionato ed è vicinissimo alla vetta. Il Liverpool invece dopo 6 partite di Premier è lontano 6 punti dalla vetta. Il Napoli torna in Champions dopo 2 anni di assenza, il Liverpool è in cerca di vendetta dopo la sconfitta nella finale dell’ultima edizione.

Psg-Juve, orario, arbitro e dove vederla

Orario di Napoli-Liverpool

Napoli-Liverpool si gioca a Napoli, al Maradona-San Paolo. Fischio di inizio alle ore 21.00.

Arbitro di Napoli-Liverpool

Arbitro di Napoli-Liverpool spagnolo Carlos del Cerro Grande. A coadiuvarlo saranno gli assistenti connazionali Pau Cebrian Devis e Guadalupe Porras Ayuso. Al Var lavorerà invece Alejandro Hernández, mentre Xavier Estrada Fernandez sarà l’Avar. Quarto uomo Cesar Soto Grado.

Dove vedere in tv e streaming Psg-Juve

Napoli-Liverpool è trasmessa in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video. Quindi è molto semplice vederla gratis, perché chi ha già un abbonamento con Amazon Prime, può vederla senza spese aggiuntive; mentre chi vuole fare un abbonamento subito può godere di 30 giorni di prova gratuita.

Fai qui il tuo abbonamento ad Amazon Prime (prova gratis di 30 giorni)

I precedenti tra Napoli e Liverpool

Napoli e Liverpool si affrontano per la settima volta: la quinta volta in Champions League. In Champions i precedenti dicono che nella fase a gironi 2018-19 si registrò entrambe le squadre si imposero 1-0 in casa, mentre nel 2019-20 il Napoli vinse 2-0 al San Paolo e pareggiò 1-1 ad Anfield. Nel 2010-11 azzurri e Reds si sono incontrate anche nella fase a gironi di Europa League: in quel caso 0-0 a Napoli e 3-1 per i Reds in Inghilterra. Il bilancio complessivo, quindi, è in perfetta parità: 2 vittorie a testa e 2 pareggi.

Le probabili formazioni

Spalletti rispetto alla vittoria dell’ultimo turno di campionato con la Lazio sta pesando di lanciare Politano al posto di Lozano, uscito malconcio contro la Lazio. Nessun problema per il messicano: è recuperato e andrà in panchina. Qualche dubbio ancora riguardo l’utilizzo di Osimhen.

Klopp conferma Nunez al centro dell’attacco, con Salah (ex Roma) e Luis Diaz ai lati. Sulla linea mediana dovrebbe essere Elliott a spuntarla come mezzala destra. In difesa invece sarà Joe Gomez il partner prescelto di Van Djik.

NAPOLI (4-3-3):

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti LIVERPOOL (4-3-3):

Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp

FAQ Dove si vede la partita del Napoli contro il Liverpool? Su Amazon Prime Video: si può vedere gratis. Fai qui l'abbonamento ad Amazon e sfrutta i 30 giorni di prova gratuita

VIRGILIO SPORT