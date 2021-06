Napoli, lo scambio che infiamma i tifosi: “Magari!”

Non è solo il centrocampo del Napoli ad aver bisogno di un ritocco prima che Luciano Spalletti inizi a lavorare con la squadra azzurra. Negli ultimi giorni s’è intensificato il lavoro del d.s. Cristiano Giuntoli per risolvere l’annoso problema del terzino sinistro: in attesa di novità da parte del Chelsea per Emerson Palmieri, indicato dai principali quotidiani sportivi come la prima scelta del Napoli e del suo nuovo allenatore, Giuntoli ha intensificato i contatti con il Benfica per Nuno Tavares, classe 2000 che pare interessare anche ad alcuni club di Premier League come Leicester e Southampton.

Scambio Mario Rui-Tavares

Il Benfica valuta il giocatore 15 milioni di euro e per questo motivo ha rifiutato la prima offerta del Napoli: secondo Sky, Giuntoli avrebbe messo sul piatto 10 milioni di euro più il cartellino di Mario Rui.

Dopo il primo no del Benfica, il Napoli potrebbe tornare all’assalto alzando un po’ la somma del conguaglio e confermando lo scambio con Mario Rui. Un’ipotesi, questa, molto gradita dai tifosi azzurri, sempre molto critici nei confronti del portoghese ex Empoli e Roma.

I tifosi sperano nell’affare

“Non conosco Tavares, ma peggio di Mario Rui non può essere”, commenta Salvatore su Facebook. “È una minaccia, non un’offerta”, aggiunge sarcasticamente Francesco. Enzo mantiene lo stesso tono nel suo commento: “10 milioni più Mario Rui uguale 10 milioni e basta”.

“Magari concludessimo questo scambio – scrive Giuseppe – Mario Rui ha dato tutto, Tavares è giovane e con ottime prospettive”. Per Jack, invece, difficilmente il Benfica dirà di sì allo scambio: “Il Benfica credo che non accetterà piuttosto vorrebbero il cartellino di Elmas che onestamente gli darei volentieri”.

