Napoli, lo scambio di stelle con la Lazio infiamma il web

Terminato l’Europeo, il caso riguardante il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne è esploso come una bomba per il Napoli. Al momento la società di Aurelio De Laurentiis e il capitano sembrano lontanissimi dal trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza nel 2022: la distanza tra le parti, secondo quanto riportato da diverse testate, sarebbe di 2,5 milioni di euro.

Scambio Insigne-Luis Alberto con la Lazio

Tuttavia per ora nessuna squadra pare aver avanzato un’offerta per Insigne: l’unico club interessato sembra la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, a cui piacerebbe ritrovare il numero 24.

In tal senso, Repubblica avanza un’ipotesi che sta facendo discutere i tifosi partenopei sui social: Lazio e Napoli infatti potrebbero imbastire un’operazione che preveda il trasferimento di Insigne in biancoceleste in cambio del cartellino di Luis Alberto, centrocampista di qualità che sembra essere arrivato alla fine della sua esperienza nella capitale.

Lo spagnolo vuole cambiare aria, l’ha fatto capire non presentandosi alle visite mediche in programma la scorsa settimana. Insomma come Insigne è un problema per ADL, così Luis Alberto lo rappresenta per Lotito. E lo scambio potrebbe essere una via d’uscita per tutte le parti in causa.

Tifosi napoletani spaccati

Tale ipotesi, però, divide i tifosi azzurri. “Luis Alberto subito! Sarebbe una grandissima operazione di mercato”, commenta su Facebook Attilio, evidentemente favorevole. “Sarebbe bellissimo, ma forse la solita bufala”, aggiunge scettico Carlo.

“Luis Alberto è un trequartista centrale, dove lo mettiamo? E poi sulla fascia chi ci va?”, le domande poste da Melo. “Beh se aggiungono anche Lazzari oltre a Luis Alberto non sarebbe male”, rilancia Marec.

Ma c’è anche chi non crede che Insigne alla fine parta, come Mauro: “Insigne nn andrà mai via da Napoli per tanti motivi: è a casa sua, il Napoli è tra le prime squadre italiane ed è presente sempre in Europa, ha un ingaggio abbastanza alto e la cosa strana e che non ha tante richieste come si crede”.

