Napoli: Lozano, Politano e Rrahmani sono recuperati

30-09-2022 15:06

Buone notizie in casa Napoli alla vigilia del match contro il Torino che si giocherà domani allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 15.00.

Spalletti può sorridere visto che dall’infermeria giungono voci positive sui recuperi di ben tre elementi: Hirving Lozano, Amir Rrahmani e Matteo Politano sono recuperati.

Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di domani contro il Torino in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A.

Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la squadra ha svolto esercizi atletici finalizzati alla rapidità e lavoro tattico. Successivamente partita a campo ridotto, possesso palla e chiusura con situazioni di gioco su palle inattive.

Politano ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano è rientrato dall’impegno con la Nazionale e ha svolto allenamento in gruppo. Assente Gaetano per una sindrome para influenzale”.