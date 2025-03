Napoli, Lukaku si riscatta dopo l'Inter e fa gol a "C'è posta per te"

Emanuele e Francesca hanno conquistato tutto il pubblico di Canale 5 con la loro storia d'amore e il superamento della leucemia: la sorpresa di Lukaku

Non avrà segnato nel big match Napoli-Inter ma il valore della presenza di Romelu Lukaku, in studio a “C’è posta per te”, vale almeno una tripletta. Social scatenati, tripudio per l’attaccante del Napoli che in onda a Canale 5 ha conquistato tutti e rivelato – per la prima volta – un lato di sé sconosciuto a molti: tenero, umile e fortemente umano. I dettagli della storia di Emanuele e Francesca, presa pienamente a cuore da Lukaku.

Lukaku a “C’è posta per te”

Concluso il match Napoli-Inter, Romelu Lukaku è riapparso ma in onda su Mediaset. ovviamente il programma era registrato. Si tratta della prima apparizione in uno studio televisivo per l’attaccante azzurro. Il belga ha dichiarato dietro le quinte, prima di andare in onda, di essere davvero molto emozionato e che aveva sposato totalmente la storia di Emanuele, malato di cancro per molti anni. A ridosso della mezzanotte è poi andata in scena l’ospitata a sorpresa del bomber che ha sostenuto la coppia di fidanzati e la famiglia di Emanuele.

Un amore più forte della malattia

Emanuele e Francesca hanno affrontato una dura prova a causa della scoperta della leucemia del ragazzo. Nonostante il dolore e le difficoltà, il loro amore si è rivelato più forte di qualsiasi ostacolo. Francesca, con parole cariche di emozione, ha raccontato la loro battaglia in una lettera letta da Maria De Filippi:

«Quella vita che ci siamo lasciati alle spalle, l’abbiamo fatto insieme soprattutto grazie a te e alla tua forza. Se oggi parliamo di futuro è stato per merito tuo, del tuo coraggio che dal primo giorno ti ha contraddistinto e io voglio passare il resto della mia vita con te. Ci siamo fidanzati quando io avevo solo 18 anni e tu 21, eravamo piccoli ma ci amavamo tantissimo, ogni giorno un po’ di più. Le tue parole mi hanno dato il coraggio di affrontare tutto, la fine sembrava essere vicina, la malattia stava regredendo. Ma poi è tornata ancora più forte. La notte che i medici te l’hanno detto, abbiamo dormito abbracciati e tu mi hai detto “Se mi stai vicino, riesco a superare tutto”. Ma se tu ce l’hai fatta, amore mio, è solo merito tuo, ti sei operato e grazie al trapianto di midollo, ne siamo usciti ancora».

Una sorpresa straordinaria: l’amore per il Napoli

Con il cuore colmo d’amore, Francesca ha annunciato a Emanuele l’arrivo di una sorpresa: “Ti amo così tanto che sono disposta a dividerti con l’altro amore della tua vita. Non sono gelosa ma tu preparati a vivere l’emozione più grande della tua vita”. Ed è in quel momento che in studio è entrato Romelu Lukaku cogliendo di sorpresa Emanuele che è rimasto sbalordito per qualche istante.

L’incontro con Lukaku

Il campione ha raggiunto l’emozionatissimo Emanuele, rivolgendogli parole di grande ammirazione: “Per prima cosa, sei veramente d’ispirazione per me, sei un leone che non molla mai. Mi dai l’energia per poter superare ogni difficoltà, lo racconterò ai miei compagni di squadra e dovremmo tutti prendere esempio da te. La tua fidanzata è eccezionale, una storia d’amore vera, sempre al tuo fianco. Il solo consiglio che ti posso dare è quello di guardare avanti, che Dio benedica te e la tua famiglia”.

Emanuele, colpito dall’incontro, ha risposto con entusiasmo e ironia: “Se me lo dici tu, io ci credo! Lukaku, tu basta che fai goal!”.

Un dono speciale: maglietta del Napoli e viaggio a New York

Lukaku non si è presentato a mani vuote ed ha portato con sé alcuni regali molto significativi: “Ti volevo regalare qualche gadget del Napoli e la mia maglia, poi volevo dirti che ti aspetto allo stadio con tutta la tua famiglia. Volevo regalarti un nuovo inizio a New York per un viaggio, per poter iniziare questo nuovo capitolo con lei. Sei veramente un grandissimo esempio per tutta l’Italia”.