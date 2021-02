Napoli, Marco Fassone difende dalle critiche Gennaro Gattuso

In questi giorni stiamo assistendo ad una marea di critiche che stanno investendo il tecnico del Napoli Rino Gattuso, per molti davvero ingiustificate rispetto ai risultati ottenuti fino ad ora, soprattutto considerando le attenuanti del caso tra positività al Covid ed infortuni sciagurati.

A spezzare una lancia in favore del tecnico calabrese ci ha pensato Marco Fassone, ex dirigente rossonero ai tempi di Li, che dai microfoni di Radio Marte ha parlato del futuro di Gattuso:

“Ritengo che Gattuso sia una persona capace e competente che può trasformare un ambiente partendo da un legame molto forte con i suoi calciatori. Mi pare inappropriato il modo in cui è stato messo in discussione. Ha bisogno di tempo e deve sentire la fiducia di tutti. Così potrà dare il massimo e portare dei risultati. Ha dovuto affrontare diversi problemi come assenze e casi di calciatori positivi, nonostante tutto il Napoli è ancora in corsa in tutte le competizioni”.

OMNISPORT | 08-02-2021 22:32