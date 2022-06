Napoli, Mertens: "Pensavo di restare ma non ho sentito nessuno"

13-06-2022 22:50

Il futuro di Mertens resta incerto, il giocatore del Napoli sta aspettando sviluppi: “Voglio soltanto fare una buona scelta. Voglio trovare una squadra forte. Sono sereno, ma penso molto al mio futuro. Pensavo di restare al Napoli, non ho ancora sentito nessuno ed è strano che abbiano aspettato così a lungo. Di certo da dopodomani ci penserò di più, spero di avere notizie nei prossimi giorni. La paternità poi aiuta a vedere le cose sotto una prospettiva diversa e sono più felice che mai, avere un figlio è molto più bello di quanto mi aspettassi”.

Diverso il discorso sulla nazionale: “Lasciare è fuori questione. Finché sarò convocato, continuerò ad essere a disposizione. È bello essere qui, Martinez assicura un’elevata professionalità e non penso proprio ad una cosa del genere, per quanto sono consapevole che arriverà il giorno in cui non sarò chiamato”.