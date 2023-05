Napoli-Milan, il retroscena sulla lite Maldini-Spalletti. "Ecco la verità", che cosa ha rivelato il dirigente

Quella lite ha segnato Napoli-Milan, anche se ridimensionata, anche se derubricata al rango di banale discussione tra uomini di campo. La contrapposizione tra Paolo Maldini e Luciano Spalletti è stato altro e se, ancora oggi, è oggetto di una certa attenzione non può e non deve essere banalizzata.

Maldini, dalla sua, è tornato su quei fatti ospite di Fedez, nel corso del suo Muschio Selvaggio, per definire quei contorni che Spalletti aveva già impaginato a suo tempo.

Fu un confronto accesso e l’allenatore azzurro provò qualche giorno dopo e subito dopo la partita a motivare quanto accaduto. Al rientro dopo l’intervallo, Spalletti stava chiedendo dei chiarimenti all‘arbitro Rapuano per un giallo dato a Lobotka, quando è intervenuto Maldini.

A distanza di due mesi, il dirigente rossonero ha offerto nuovi dettagli sull’accaduto:

“No, con Spalletti non ci siamo chiariti, ma la cosa bella della maturità è questa. È venuta fuori quella frase che non ho mai detto (Non rompete i co**ioni, avete vinto il campionato, ndr). Ma io non volevo che la squadra stesse lì a guardare me e lui fare casino. A me non piace essere rumoroso, non mi piace fare casino, in quel momento non volevo fare cinema, i protagonisti erano i giocatori”.