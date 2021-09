Napoli nei guai: si ferma anche Lobotka

Ancora un infortunio in casa Napoli.

Oltre alla preoccupazione per le condizioni di David Ospina, in predicato di giocare titolare contro la Juventus visto l’infortunio subito da Alex Meret, ma andato ko con la Colombia ed oltre ai problemi legati ai sudamericani che torneranno in Italia solo poche ore prima della gara contro i bianconeri, Luciano Spalletti dovrà fare a meno anche di Stanislav Lobotka, a propria volta tornato malconcio dagli impegni con la propria nazionale.

Il club azzurro ha infatti comunicato che il centrocampista slovacco, già rientrato a Napoli, è stato visitato dallo staff sanitario e sottoposto ad esami diagnostici che “hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale destro”.

Lobotka ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma la sua assenza nella partita di sabato alle 18 al “Maradona” è sicura. Lo slovacco era stato schierato titolare dall’allenatore toscano nelle prime due partite di campionato contro Venezia e Genoa.

