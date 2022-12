Napoli: nell'allenamento mattutino, Demme è tornato a lavorare in gruppo

28-12-2022 15:45

Seduta mattutina di allenamento per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri, agli ordini di Luciano Spalletti, preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro con Inter-Napoli, valevole per la sedicesima giornata di Serie A (fischio d’inizio alle 20.45).

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 svolgendo lavoro tecnico con l’ausilio di porte piccole. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati, in maniera alternata, in una prima parte dedicata a lavoro di forza, sul campo 1, e una seconda parte in seduta tecnico tattica. Chiusura di allenamento con una serie di partitine a tema. Diego Demme è tornato a lavorare in gruppo dopo gli acciacchi dell’ultimo periodo. Domani, giovedì 29 dicembre, in campo sempre al mattino.