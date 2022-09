01-09-2022 10:59

Non è stata una serata da ricordare quella di ieri al Maradona per i tifosi del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è andata a sbattere contro un Lecce compatto e ben organizzato, ottenendo solo un punto che ha decisamente frenato gli entusiasmi dell’ambiente.

Ostigard nuovo idolo dei tifosi del Napoli

Sui social network si è aperto il processo alla squadra e soprattutto al tecnico toscano, accusato di aver effettuato un turnover eccessivo per la sfida con i salentini. Poche le note positive della partita del Napoli, insomma, ma una di queste, a giudizio pressoché unanime dei tifosi azzurri, è relativa alla prestazione di Leo Ostigard.

Alla prima uscita con la maglia del Napoli in una gara ufficiale il difensore norvegese ex Genoa ha mostrato grande personalità e concentrazione, vincendo ogni duello con gli attaccanti del Lecce e mettendosi in luce positivamente anche in fase di impostazione.

Napoli, la grande partita di Ostigard

Secondo le statistiche della serie A, Ostigard ha ingaggiato e vinto ben 16 duelli individuali (di cui addirittura 12 aerei) e distribuito palla con l’83% di precisione, indovinando anche 12 lanci su 16. Numeri importanti, che testimoniano le qualità di un difensore già pienamente a suo agio in una squadra con ambizioni importanti come il Napoli di Spalletti.

Napoli, Ostigard e il paragone con Cannavaro

Sul web i tifosi del Napoli hanno voluto riconoscere a Ostigard il merito di un gran debutto. “Ha davvero dominato”, il commento di Angelo su Twitter. “Ostigard sembrava Fabio Cannavaro”, aggiunge Vincenzo, non l’unico tifoso a paragonare il difensore al Pallone d’Oro cresciuto a Fuorigrotta. “Tempismo, stacco areo, personalità: Ostigard mi ha ricordato Cannavaro”, concorda Mario77.

“Parliamo di cose positive. Ma che partita ha fatto Leo Ostigard? Ieri mi ha impressionato, cattiveria agonistica, piedi buoni, anticipo, forza fisica e nonostante sia alto 1.82 le prende tutte. Altro capolavoro di Giuntoli che con 5 milioni ha portato un Nazionale di soli 22 anni”, il parere di NapoliTown. Anche André si complimenta con il ds azzurro: “Comunque Ostigard a 5 milioni di riscatto è un operazione fuori di testa, Giuntoli quest’anno si è superato, speriamo faccia lo stesso anche Spalletti”.

“Oh comunque che stacco ha Ostigard?”, domanda retoricamente Francesco. E Luca prevede una promozione per il norvegese: “Ostigard gioca meglio la palla, sarà presto titolare al posto di Rrhamani”.