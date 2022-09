15-09-2022 10:51

Personalità, capacità di resistere alla pressione degli avversari, qualità nel gioco e tanta determinazione. Queste le qualità mostrate dal Napoli a Ibrox, in casa dei Glasgow Rangers, nella seconda vittoriosa partita della fase a gironi di Champions League.

La grande prova del Napoli a Glasgow

La squadra di Luciano Spalletti ha offerto un’altra prestazione collettiva da incorniciare dopo il 4-1 rifilato al Liverpool nella gara di esordio e ha confermato anche la crescita di alcune individualità, soprattutto tra i nuovi arrivi: Kim ha giganteggiato in difesa, Raspadori ha saputo pungere appena entrato in campo, Kvaratskhelia ha mostrato ancora una volta tutte le sue qualità di spacca-partite.

Nelle ore successive alla gara, però, i tifosi del Napoli si sono concentrati soprattutto sulla prestazione di Tanguy Ndombele, dominante a centrocampo nei poco più di 10 minuti giocati sul prato di Ibrox.

Napoli, la grande partita di Ndombele

Entrato sull’1-0 per gli azzurri, il centrocampista francese ha avviato l’azione del raddoppio e ha poi firmato il 3-0 su assist di Anguissa: in precedenza, però, aveva vinto ogni duello in mezzo al campo, mostrando una condizione atletica e un piglio decisamente diverso rispetto a quanto fatto nelle due partite di campionato giocate da titolare, contro Lecce e Spezia.

Napoli, per i tifosi Ndombele non è il nuovo Bakayoko

Prestazioni che avevano portato qualche tifoso del Napoli a bollare anzitempo Ndombele come “nuovo Bakayoko”: è ancora viva tra i supporter partenopei la delusione per il centrocampista francese oggi al Milan, abulico e inconcludente nella maggior parte delle partite giocate in maglia azzurra. “Ma Ndombele non era il nuovo Bakayoko? No ma seguiteli pure quelli che criticano a prescindere, seguiteli pure quelli che non vedono l’ora di sparare fango sulla nostra squadra del cuore!”, si sfoga Ciro.

“Con la partita di Ndombele i detrattori del Napoli non hanno più nulla di cui parlare”, aggiunge Vides. “Sono importanti i segnali di crescita di Ndombele, sarà una pedina indispensabile per le rotazioni a centrocampo”, aggiunge Mark. “Altro che Bakayoko, date il maledetto tempo a Spalletti di recuperare Ndombele. Lasciate in pace questi ragazzi”, ammonisce Francesco.

Marco elogia Spalletti: “Sta facendo un miracolo con lui: oggi 10 minuti soltanto ma gol a parte è stato un grandissimo Ndombele”. E Alfredo ha grande fiducia per il futuro: “Tranquilli che arriva, arriva Ndombele… e quando arriva saranno guai per tutti”.