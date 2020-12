Napoli, novità importanti sullo stadio

È finalmente arrivata la decisione sullo stadio San Paolo. Nei giorni scorsi era stato avviato l’iter necessario per intitolare lo stadio alla leggenda del calcio appena scomparsa Diego Armando Maradona. Oggi è arrivata l’ufficialità, con una delibera proposta dal Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, dall’assessore alla toponomastica Alessandra Clemente e firmata da tutta la Giunta Comunale.

Subito dopo la morte del Pibe de Oro, avvenuta una settimana fa, si erano alzate in coro tantissime voci che chiedevano di intitolare lo stadio di Napoli a Diego Armando Maradona, che proprio a Napoli ha vissuto le stagioni del suo massimo splendore terreno. Una di queste voci è stata quella del Sindaco di Napoli De Magistris, che dal suo profilo twitter aveva lanciato l’idea.

E ora, pochi giorni dopo questa proposta (tempi eccezionali per la burocrazia italiana), il Napoli giocherà le proprie partite casalinnghe allo “Stadio Diego Armando Maradona“.

Nell’atto ufficiale della delibera, si parla di Maradona come: “del più grande calciatore di tutti i tempi, che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia del Napoli, ricevendo in cambio dalla città intera un amore eterno e incondizionato”.

Grande soddisfazione per Luigi De Magistris, che ha voluto commentare: “Mai nessuno è riuscito ad immedesimarsi in modo così completo nel corpo e nell’anima di Napoli, con la quale Maradona ha condiviso la genialità e l’unicità, ma anche la sregolatezza e i tormenti che lo hanno reso vero figlio della città”.

La decisione sul nome dello stadio è stata presa subordinatamente all’autorizzazione del Prefetto della Provincia di Napoli.

