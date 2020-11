Napoli, Ordine applaude ma i tifosi non perdonano: “Assurdo”

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo del calcio. E a Napoli, la scomparsa del grande campione argentino ha avuto un effetto ancora più grande. I tifosi partenopei hanno voluto ricordare il numero 10 con una serie di manifestazioni, anche se questo ha significato in alcuni casi violare le norme di rispetto della zona rossa.

Il tweet di Franco Ordine

Il giornalista Franco Ordine sul suo profilo social ha pubblicato l’immagine dello stadio San Paolo circondato dai fumogeni che i tifosi partenopei hanno accesso prima della gara con il Rijeka di Europa League. Un modo per ricordare Maradona che il giornalista sottolinea così: “Conservate questa foto: testimonierà il fuoco di una città, Napoli, che arde per ricordare Diego”.

La polemica sui social

Ma il test del giornalista che voleva essere un omaggio a Diego e al ricordo che la città ha voluto fare a Maradona diventa un oggetto di polemica visto che la pandemia Covid continua a colpire forte. E i social non perdonano questa mancanza di rispetto delle regole. Il profilo social del giornalista viene quindi subissato di commenti che sottolineano come questa manifestazione possa diventare molto pericolosa. Antonio attacca: “Ecco la zona rossa. Di vergogna per tutta l’Italia”.

I messaggi nei confronti del giornalista sono molto severi: “Questa foto testimonierà il motivo per cui non potrò festeggiare il Natale con i miei, perché a casa di questi irresponsabili le autorità (quelle responsabili di questo scempio), ci impediranno di uscire di casa”, sottolinea Marco. Anche Mano è molto severo: “Voi giornalisti che postate queste foto come se non esistesse un coprifuoco da rispettare siete veramente indecenti”.

I messaggi si sprecano, la polemica infiamma in un momento in cui tutti sono sottoposti a limitazioni e sacrifici: “Perché celebrare sempre chi non rispetta le regole? Perché una stampa così servile col popolo napoletano? Di cosa avete paura? Di non entrare nelle loro grazie. Queste immagini sono di una bellezza senza pari ma se contestualizziamo al momento storico c’è da aver paura”.

SPORTEVAI | 27-11-2020 09:04