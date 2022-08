Napoli, Osimhen: "L'importante è aiutare la squadra"

15-08-2022 21:36

Il Napoli ha iniziato il campionato con il successo in casa dell’Hellas Verona per 5-2 e tra i marcatori c’è stato anche Victor Osimhen, che ha parlato a Dazn dopo la partita: “Non sono il tipo di giocatore che si prefigge un obiettivo personale di gol. Voglio segnare per aiutare la squadra, metto davanti il collettivo”.

Osimhen pensa ai compagni ed è contento per il legame con il mister: “Per me è normale fare errori, ma Spalletti ha fiducia in me e c’è un bel rapporto”. Inoltre, belle parole per Kvaratskhelia: “Due minuti prima mi aveva detto che voleva un mio gol. Lo aiuto a integrarsi, abbiamo visto che giocatore è in campo”.