Napoli, Osimhen vince il Pallone d’oro africano: battuti Salah e Hakimi poi il messaggio ai tifosi azzurri

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, trionfa nei Can Awards 2023 portando a casa il trofeo di miglior calciatore dell’anno ma non dimentica gli azzurri: insieme a lui anche Maurizio Micheli

11-12-2023 21:49

E’ stata la grande serata di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano del Napoli ha vinto i Caf Awards 2023, il pallone d’oro Aficano. Il giocatore è stato premiato come miglior calciatore dell’ultimo anno battendo avversari di grande spessore come i giocatori marocchini che avevano fatto benissimo al Mondiale e anche l’egiziano Mohamed Salah.

Osimhen manda un messaggio a Napoli

Nel corso della cerimonia di premiazione Victor Osimhen non ha dimenticato il Napoli e i suoi compagni di squadra con cui l’anno scorso ha festeggiato la vittoria dello scudetto prima di una stagione, questa, decisamente meno fortunata. “Sono contento di aver vinto questo premio speciale. Grazie alla squadra, ai miei compagni. E’ un premio prestigioso del calcio per cui devo ringraziare anche i tifosi che mi supportano e mi difendono”.

Napoli: stamattina il caso Osimhen

La decisione di Victor Osimhen di lasciare Napoli alla vigilia della sfida con il Braga ha fatto storcere il naso a tanti tifosi azzurri, l’attaccante ha ottenuto un permesso speciale dalla squadra per lasciare il ritiro e volare a Marrakech dove ha poi conquistato il premio. Per l’occasione Osimhen era accompagnato da Maurizio Micheli, capo area scouting del club partenopeo, inviato dal club per risolvere al meglio la situazione e riportare il giocatore in tempo utile in città in vista della sfida con il Braga.

Battuti Salah e Hakimi ma il Marocco festeggia

L’attaccante del Napoli si è dovuto sbarazzare di una concorrenza molto agguerrita per riuscire a conquistare il trofeo. In lizza infatti c’era anche Mohamed Salah che già in passato ha alzato al cielo il pallone d’oro africano ma anche Acraf Hakimi, l’ex Inter ora al PSG, che con la sua nazionale è stato protagonista assoluto nel mondiale in Qatar. Ma nonostante il premio individuale sia andato all’attaccante del Napoli, il Marocco può comunque sorridere visto che ha portato a casa sia il trofeo come migliore squadra africana dell’anno che il premio come miglior allenatore per Walid Regragui.

