Juventus-Napoli, il gesto di Osimhen ai tifosi bianconeri nel mirino del web

Il bomber nigeriano, dopo la sconfitta di misura allo Stadium, ha mimato con le mani il 5-1 degli azzurri dello scorso anno, scatenando il putiferio

09-12-2023 11:50

Ricordate la provocazione di Totti a Tudor in un Roma-Juve 4-0 con il capitano giallorosso che, prima di lasciare il campo sostituito, si rivolse al difensore bianconero dicendo “4, zitti e a casa”? Ecco, una scena parzialmente simile si è verificata anche ieri dopo Juve-Napoli con la differenza che però a stuzzicare non è stato un giocatore che ha vinto la partita, bensì Osimhen dopo la sconfitta di misura.

Osimhen mima verso la curva il 5-1 del Napoli dello scorso anno

L’attaccante del Napoli, infatti, rivolgendosi alla curva bianconera che rumoreggiava, ha segnalato con le mani il punteggio 5-1, richiamando l’incontro dell’anno precedente della partita giocata al Maradona.

Virale il video della provocazione del bomber

Un video immortala il gesto del nigeriano e le immagini presto fanno il giro del web. La mossa, così, non è sfuggita all’occhio attento dei tifosi bianconeri, che hanno risposto prontamente online sottolineando ironicamente il piazzamento del Napoli al quinto posto in classifica, contrapponendolo alla posizione della Juventus in vetta.

La risposta dei tifosi della Juventus a Osimhen

Fioccano le reazioni: “Osimhen che mostra alla curva Juve il 5-1. Amico mio, quello è acqua passata, come io ti facessi il segno dei 9 scudetti consecutivi. La vittoria più importante è la prossima, non quella passata” e anora: “È la differenza tra vincitori (occasionali) e vincenti” e poi: “Sai quante mani ci vorrebbero per ricordargli la differenza di trofei tra noi e loro” e anche: “51, i punti di distacco che il Napoli avrà dalla Juve a fine stagione. Credo che Osimhen sia stato un po’ esagerato”

C’è chi osserva: “A noi non bastavano manco le dita dei piedi per mostrargli quanto li abbiamo stracciati negli anni…” e ancora: “in realtà stava ricordando quanti scudetti ha VINTO Padoin e quanti lui negli ultimi 12 anni” oppure: “Fare – 12 con le dita diventa complicato, così come fare 38”

Infine la chiosa di un sostenitore del Napoli: “Forse Osimhen voleva dire che ieri avete vinto con uno striminzito 1-0, ed alla fine con undici difensori in campo. Qualche differenza c’è”.