Napoli, paura e preghiere per Lozano dopo terribile infortunio

“Abbiamo vissuto attimi di disperazione”. Le parole del viceallenatore del Messico Theiler dicono quasi tutto sul terribile infortunio di cui è rimasto vittima nella notte italiana Hirving Lozano. L’attaccante del Napoli sembra fuori pericolo ma ci sono stati momenti di paura durante la gara di Gold Cup tra Messico e Trinidad e Tobago.

Lozano è rimasto immobile dopo lo scontro, è uscito in barella

L’episodio si è verificato poco dopo l’inizio del match. Era il 15′ quando Hirving Lozano è penetrato in area ma è stato violentemente colpito dal portiere ed è rimasto a terra, privo di sensi. Il ricordo di quanto accadde a Eriksen a Euro2020 è tornato nella mente dei tifosi. Anche stavolta tanta paura e uscita dal campo in barella col collare. “Hirving Lozano è stabile, cosciente e svolgerà gli esami necessari“, è la nota della Federazione messicana che rassicura sulle condizioni dell’esterno del Napoli che ha riportato un importante taglio vicino l’occhio. “Stiamo pensando solo a Lozano, non al calciatore ma alla persona. Ora siamo più tranquilli sapendo che sta bene“, ha detto il vice allenatore Theiler.

Lozano operato, è stabile e cosciente

Il suo compagno di squadra Efrain Alvarez ha poi fatto sapere che Lozano è stato operato in una zona vicino all’occhio e dall’ospedale fanno sapere che è vigile e cosciente. Sotto choc i tifosi del Napoli che hanno visto sul web le immagini del terribile impatto, con l’occhio di Lozano quasi tumefatto dopo l’impatto. Fioccano le reazioni sui social: “Ma io mi chiedo come pure i suoi compagni di squadra vedendolo a terra privo di sensi abbiano continuato a giocare senza fermarsi e chiamare subito i soccorsi” o anche: “Foza Chucky, preghiamo per te” e poi: “Allucinante il fatto che l’arbitro non abbia fermato il gioco e permesso soccorsi subito!” e infine “.. e (se ho capito bene dalle immagini) l’arbitro che ammonisce per proteste per la richiesta di soccorso. Assurdo. Guarisci presto Lozano”. Non è la prima volta che un giocatore del Napoli si infortuna con la sua nazionale: si ricorderà l’odissea di Osimhen che fu costretto ad operarsi alla spalla dopo un infortunio con la Nigeria o anche Mertens che dopo Euro2020 è stato operato alla spalla e salterà il ritiro degli azzurri. Lozano in campionato era stato fermo a lungo per un problema muscolare riportato dopo la vittoria sulla Juve.

SPORTEVAI | 11-07-2021 09:35