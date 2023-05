Napoli pensa al post Spalletti, Julian Nagelsmann nella lista di Aurelio De Laurentiis

Come raccolto e riportato da Tuttomercatoweb, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha già avuto due contatti con l’ex tecnico del Bayer Monaco

31-05-2023 15:54

Arrivano i primi nomi per il post Spalletti a Napoli. Il tecnico toscano, come più volte dichiarato e come confermato anche dal patron della squadra campana Aurelio De Laurentiis, vorrebbe prendere un anno sabbatico e lasciare Napoli.

Preso atto della volontà di Spalletti, il Napoli dovrà individuare il nuovo allenatore. Trova sempre più riscontro il nome del giovane tecnico tedesco Julian Nagelsmann come candidato principale per occupare la panchina azzurra. Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, è andato in scena un nuovo contatto diretto tra il numero uno del Napoli e il tecnico tedesco. “Nelle scorse settimane c’era stato un primo contatto esplorativo per capire la situazione, i dettagli della clausola d’uscita dal Bayern Monaco” riporta Tuttoemercatoweb. La prima scelta per il patron del Napoli era il tecnico spagnolo Luis Enrique ma che, come dichiarato anche dallo stesso ex tecnico della nazionale spagnola, sarebbe più affascinato da un progetto in Premier League che in Serie A.

Il secondo contatto con Nagelsmann

Ovviamente, come spesso capita, la lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis non si ferma al solo tecnico tedesco ex Bayer Monaco. Il numero uno del Napoli soglia anche altre opzioni, le più accreditate hanno il nome di Vincenzo Italiano (tecnico della Fiorentina), e Thiago Motta che tanto sta facendo bene sulla panchina del Bologna. L’italo brasiliano, però, allo stesso tempo, è uno dei primi candidati per sostituire – in caso di addio – Josè Mourinho sulla panchina della Roma. De Laurentiis ha grandi ambizioni come avuto in passato anche con Carlo Ancelotti e con lo stesso Spalletti. I contatti per gli allenatori dei Viola e del Bologna vanno avanti, ma proprio nelle ultime ore è andato in scena un nuovo contatto diretto per Nagelsmann.