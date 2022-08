Napoli, per gennaio arriverà un rinforzo in attacco

03-08-2022 11:19

Salvo clamorosi ribaltoni, sarà Ola Solbakken il primo colpo del 2023 per il Napoli di Luciano Spalletti. L’attaccante del Bodo/Glimt, da tempo anche nel mirino della Roma, dovrebbe unirsi all’inizio del prossimo anno alla squadra azzurra, che non ha ancora concluso l’operazione ma ha nettamente sorpassato i giallorossi.

Solbakken lasciava qualche dubbio dal punto di vista della condizione fisica, ma le perplessità in merito sono state spazzate via dalle visite mediche svolte a Villa Stuart. L’esito degli esami ha infatti convinto gli azzurri, pronti ad aggregare il calciatore norvegese a partire da gennaio. Il motivo? Il giocatore a fine 2022 verrà liberato a zero dai norvegesi. L’accordo con Ola è completo e il gradimento reciproco è assoluto, come ha riportato tempo fa il Corriere dello Sport.

Resta da capire se il Napoli – che perderà la leggenda Dries Mertens e con ogni probabilità anche Andrea Petagna – cercherà un vice Osimhen, oltre a Raspadori che per caratteristiche non assomiglia per niente al nigeriano, nonostante possa agire da prima punta. Solbakken è un esterno d’attacco, ma può fare anche lui da 9. i tifosi del Napoli, in ogni caso, dovranno aspettare il 2023 per accoglierlo all’ombra del Vesuvio e conoscerlo meglio.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE