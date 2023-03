Napoli, personalizzato per Demme e Bereszynski. Rientrano Lozano e Zielinski

L'attaccante esterno messicano e il centrocampista polacco ritrovano la squadra dopo gli impegni con le rispettive nazionali

29-03-2023 16:14

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri a disposizione di mister Luciano Spalletti preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo stadio “Diego Armando Maradona” alle ore 20.45 per la ventottesima giornata di Serie A, che fungerà un da antipasto alla doppia, attesissima sfida dei quarti di finale i Champions League, in programma sempre ad aprile.

Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da una partita a campo ridotto. Successivamente la squadra ha svolto lavoro di forza ed esercitazione tecnico tattica. Raspadori ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali.